Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана тему мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

В ходе разговора была затронута проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, «чему Россия готова всячески содействовать», передает ТАСС.

«Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией», – указали в российском дипведомстве о содержании разговора главы МИД России с Байрамовым.

Мирзоян «представил коллеге позицию армянской стороны по вопросу о начале переговорного процесса для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и в этом контексте подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Также он представил Лаврову ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе «в результате провокаций и нарушения режима прекращения огня Азербайджаном». В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку и начале переговоров в этом направлении.