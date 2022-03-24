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Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
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МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
«Около 16.00 (15.00 мск) азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», – приводит ТАСС выдержку из заявления Министерства иностранных дел Армении.
Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что действия азербайджанской стороны грубо нарушают Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия прекратились, стороны остановились на своих позициях и в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения были размещены миротворческие войска Российской Федерации. МИД Армении указал, что ранее Азербайджан перекрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах, а также напомнил об обстрелах региона азербайджанской стороной.
«Наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру», – заявил армянский МИД.
«Ожидаем, что российские миротворческие силы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры для обеспечения немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции, твердого соблюдения обязательств, взятых в трехстороннем заявлении от 9 ноября», – заявило Министерство иностранных дел Армении. Внешнеполитическое ведомство также призвало международное сообщество дать четкую оценку действиям Азербайджана, которые, по его оценке, направлены на срыв мирного процесса, а также поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе и достижению мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».
Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.
Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ
Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.
Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.
Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.
В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.
Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.
Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов
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Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели) не смогут их перепродать», – приводит слова министра транспорта ТАСС.
Савельев сообщил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов.
Он также отметил, вторая проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы. «Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы, надеюсь, к этому времени найдем решение, – сказал он, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание по авиатематике. – Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам. 29 марта нас собирает президент по ВКС».
Также в ходе выступления в СФ Савельев отметил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум 2–3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительных трат авиакеросина.
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. Ранее в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
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Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».
По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Военный эксперт оценил значение взятия Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание»
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В Токио нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на парламентском заседании.
«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», – приводит слова министра финансов Японии ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.
В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Президент Сербии Александар Вучич назвал решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Песков объяснил «исчезновение» Шойгу
Глава Минобороны Сергей Шойгу сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать «исчезновение» Шойгу из информационного пространства.
Также Песков призвал не слушать сообщения СМИ о якобы проблемах министра со здоровьем и посоветовал обращаться с таким вопросом в Минобороны.
11 марта глава Минобороны Сергей Шойгу в военном госпитале вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира»
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Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV.
«Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС.
Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.
«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом
Французы в соцсетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.
В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями, передает РИА «Новости».
«Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие», – написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.
Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.
«Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова», – согласился один из подписчиков.
«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать», – отметил еще один комментатор.
«Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей», – добавил другой пользователь в ответ.
«Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию», – заключил француз.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
В Тбилиси доставили тела погибших на Украине грузинских добровольцев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие во встрече в аэропорту Тбилиси самолета с останками двух грузинских добровольцев, воевавших на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В аэропорт прибыли также и другие политики и рядовые граждане с флагами Грузии и Украины.
По данным Тбилиси, на Украине погибло три грузинских добровольца, останки третьего пока не доставлены. Всего на стороне ВСУ воюет несколько десятков грузинских добровольцев. Среди них – бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических платформах, но при этом не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Посольство Грузии продолжает работать в украинской столице, при этом Украина пока официально не вернула своего посла в Грузию, с ним проводятся консультации после решения Грузии не присоединяться к санкциям против России.
США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Компания Renault объявила о приостановке работы завода в Москве
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Французский автопроизводитель Renault приостановил работу московского завода и изучает возможные варианты относительно принадлежащей компании доли в «АвтоВАЗе», сообщила пресс-служба корпорации.
«Совет директоров Renault Group по итогам состоявшегося сегодня (в среду) заседания одобрил следующие меры. [Производственная] деятельность на заводе в Москве приостановлена с сегодняшнего дня. Что касается доли [компании] в «АвтоВАЗе», то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России», – приводит текст заявления компании ТАСС.
Автопроизводитель подчеркивает, что соблюдает все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства. На фоне этих решений Renault намерена пересмотреть свой экономический прогноз на 2022 год, сократив с 4% до 3% показатель роста операционной прибыли.
Французский автопроизводитель принял решение о приостановке производства в России после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию Renault по всему миру в связи с решением продолжить работу в России. Украинский дипломат выразил мнение, что такое поведение равносильно поддержке специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы России на территории Украины. Кроме того, к прекращению деятельности Renault в России призывал президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к французским парламентариям по видеосвязи.
Согласно отчету за 2021 год, Renault зафиксировала рост операционной прибыли на уровне 3,6%, которая составила 1,7 млрд евро. Общий оборот компании составил 46,2 млрд евро. При этом вклад «АвтоВАЗа» в выручку Renault по итогам 2021 года составил 2,85 млрд евро, что на 10,4% превысило показатель 2020 года.
Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На заводе в Москве производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Duster и Arkana. В 2013–2019 годах объем инвестиций в развитие московского завода составил свыше 18 млрд рублей.
Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. Так, в прошлый понедельник импорт новых автомобилей в Россию приостановила компания Volvo Car. 7 марта автоконцерн Nissan объявил о планируемой остановке работы своего завода в Петербурге. 3 марта немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на территории России. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию.
Кроме того, 1 марта британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку автомобилей в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Помимо этого, в конце февраля немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». Кроме того, компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. Дилеры также предупредили о возможности нехватки запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца.
Командующий ВВО прибыл под Киев для постановки задач
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Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко приехал на передовые позиции ВС России рядом с Киевом, чтобы поставить задачи, сообщили в Минобороны.
Кроме того он провел награждение.
«Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что награждение проводилось на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от украинской столицы. Чайко прибыл туда, чтобы поставить задачи и уточнить обстановку.
Генерал-полковник вручил медали «За отвагу» офицерам и солдатам подразделений округа, «задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции», пояснили в министерстве.
Чайко наградил в том числе старшего лейтенанта Александра П., который уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.
После награждения генерал-полковник поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм. «Я, как командующий, горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», – заявил Чайко.
Ранее в марте в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий.
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ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром
В отношении сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» возбуждено антимонопольное дело после проверки рынка сахара, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбуждено антимонопольное дело. В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обе компании «синхронно» не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.
Ранее поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.