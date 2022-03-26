ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, сообщили в Минобороны России.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны добавили, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. «Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», – говорится в бюллетене военного ведомства России.

В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.