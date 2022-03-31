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Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать
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В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил источник в правительстве региона.
Источник сообщил, что «в список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. До этого, еще в декабре, он пригрозил Зеленскому судом за долги по коммуналке.
Между тем стало известно, что ряд украинских олигархов, а также президент Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале – марте 2022 года и политические разногласия.
Отметим, что Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.
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В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Бойцы ДНР и России устранили опасную снайпершу в Мариуполе
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных.
Бойцы опубликовали тело снайперши, завернутое в покрывало. Авторы Telegram-канала «Мариуполь Z» отмечают, что женщина успела убить и мирных, и военных в Донбассе. По данным же Telegram-канала «Оперативные сводки», снайперша может быть причастна к убийству минимум семи солдат, передает «Царьград».
Предположительно, ликвидированной может быть известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозерская, которая начинала работать журналисткой, но позже присоединилась к группировке нацистов. Отмечается при этом, что Белозерская была блондинкой, а убитая снайперша – брюнетка.
Второе предположение – убитая служила снайпером в полку «Азов». Фото ее удостоверения появилось в Telegram-канале блогера Сергея Колясникова. Согласно документу, она носила позывной «Оса». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
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Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ под Киевом
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«Для контрнаступления нужна тяжелая техника. У Киева на северном направлении ее почти не осталось», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Москва официально сокращает активность боев на этом направлении.
«Ни о каком завершении специальной военной операции речи не идет. Это же касается киевского направления», – уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «если Россия где-то ограничивает военную активность – значит, этот участок будут подстраховывать ударами по ВСУ с воздуха».
«Те силы, которые будут переброшены с этого направления, – продолжил эксперт, – займутся решением одной из приоритетных задач – полным уничтожением группировки ВСУ в Донбассе. А дальше мы увидим движение в сторону Приднестровья с занятием Николаева и Одессы», – прогнозирует Коротченко.
В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков уверен, что ВСУ не смогут организовать полноценное контрнаступление даже в случае наличия таких планов.
«Дело в том, что для атаки нужна тяжелая бронетехника. А ее у Украины практически не осталось. Кроме того, те формирования, которые сейчас есть в Киеве, неспособны на это. Ну и любое контрнаступление предполагает выход за пределы жилой зоны. И тогда противник будет уничтожен российскими войсками с воздуха», – подчеркнул собеседник.
Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова по итогам прошедших во вторник российско-украинских переговоров в Стамбуле. На фоне этого ВСУ с утра среды продолжают обстрелы Донбасса.
Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.
В среду утром постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля.
При этом США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине, сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». В то же время The New York Times сообщает о якобы успехах ВСУ на северо-западном направлении от Киева и освобождении города Ирпень. Однако эта информация не находит подтверждений.
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Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине
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Выявлены участвовавшие в создании компонентов биологического оружия на Украине лица, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Этими лицами оказались начальники подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства. «Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», – сказал представитель министерства.
Он отметил, что полученные Минобороны документы говорят о том, что Киев планировал применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», – подчеркнул Конашенков.
Минобороны продолжит изучать полученные от сотрудников украинских биологических лабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России
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Украинским послам следует искать другую работу, если страны, в которые они направлены, не поддерживают санкции против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту». Он сообщил, что «подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко». Кроме того, «возвращен посол из Грузии». Зеленский сказал, что если «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса», то дипломаты могут «искать другую работу». Зеленский добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Пушилин рассказал, где сконцентрированы остатки нацбатальонов в Мариуполе
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Украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Центральные районы [Мариуполя] уже отрабатываются нашими подразделениями. Основная концентрация [националистических батальонов] – на трех заводах. Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов. Я говорю про «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии России совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных жителей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.
В Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине
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В ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, планировалось сковать противника на поле боя и без штурма городов (во избежание потерь среди гражданских) «нанести поражение, которое не позволило бы им использовать силы на главном направлении российских действий – в Донбассе», передает РИА «Новости».
«Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
«Одновременно российская армия решала другую задачу – в отсутствие притока свежих сил противника с запада и из центра Украины создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса», – сообщил представитель Минобороны.
Для этого, по его словам, «проводилась и продолжается постоянное целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет укреплений, взяты под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников».
«Таким образом, все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки российских войск – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», – сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
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В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Минобороны объявило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях
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Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Эта перегруппировка проводится в плановом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Все основные задачи вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены, указал представитель министерства.
Он пояснил, что в ходе первого этапа спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.
План заключался в сковывании ВСУ на поле боя без штурмов городов, чтобы избежать потерь среди гражданских, в нанесении такого поражения, которое не позволило бы ВСУ использовать силы на главном направлении действий ВС России – на Донбассе. «Все эти цели были выполнены», - подчеркнул Конашенков.
Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
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Лавров: Украина демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса решены
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Прогрессом на переговорах можно назвать подтверждение украинской стороной необходимости обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины, а также понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.
В ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.
Минобороны показало разрушенную украинскую С-300ПС
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Уничтоженную украинскую зенитную ракетную систему С-300ПС сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
В ролике демонстрируется разбитая позиция С-300ПС, сгоревшие и разрушенные самоходные огневые установки системы, включая разлетевшиеся в стороны контейнеры ракет, передает РИА «Новости».
Кроме того, в ролике запечатлен сгоревший командный пункт, уничтоженная вышка системы подъема на высоту, РЛС системы, сгоревшие транспортно-заряжающие машины.
«Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены», – пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne на Украине из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
До этого ведомство демонстрировало кадры с работой комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С» в Херсонской области Украины.
Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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