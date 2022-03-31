Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать

Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли

В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.

В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».

Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.

Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.

Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.

В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.

Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).

Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.

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