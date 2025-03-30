Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Капибары зоопарка в Москве вышли в уличный вольер
Капибары Московского зоопарка начали прогулки в уличном вольере
Семья капибар из Московского зоопарка впервые вышла в уличный вольер, где они общаются с викуньей, ламой и гуанако, и изучают свою новую территорию.
Как сообщает РИА «Новости», Московский зоопарк официально перевел семью капибар в уличный вольер. Особе внимание уделяется безопасности и комфорту животных: зоологи подготовили ров, который капибары любят использовать для плавания. Заполнение рва водой планируется, когда температура воздуха станет более устойчивой.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что капибары любят прогулки при температуре не ниже десяти градусов, а также часто проводят время в садике около их зимнего домика. Посетители зоопарка смогут наблюдать за капибарами, поскольку животные активно взаимодействуют с соседствующими викуньей, ламой и гуанако.
Зоологи регулярно проводят тренинги с капибарами, которые теперь будут доступны для наблюдения и посетителям. В ходе этих занятий животные обучаются взвешиваться и участвовать в ветеринарных осмотрах. В качестве поощрения капибарам предлагают кукурузу, а их основной рацион включает разнообразные овощи и фрукты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минприроды Александр Козлов передал в подарок КНДР африканского льва и двух бурых медведей из Московского зоопарка во время визита в Пхеньян. В 2024 году в Московском зоопарке родилось более 1,5 тыс. детенышей, включая птенца японских журавлей и редких кустарниковых собак. Московский зоопарк изменил режим работы.