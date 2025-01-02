Собянин сообщил о рождении 1,5 тыс. детенышей в Московском зоопарке

Собянин: В 2024 году в Московском зоопарке родились более 1,5 тыс. детенышей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей, передает РИА «Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом в своем блоге, отметив, что зоопарк предоставляет комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания для животных. Это позволяет даже редким и уязвимым видам обзаводиться потомством.

Среди новорожденных – двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, два ягненка голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири и кошачьих лемуров. В филиале зоопарка в Вологодской области, Зоосаде в вотчине Деда Мороза, появился птенец полярной совы. Успешным стало разведение леопардового полоза из Крымской популяции, что является одним из первых таких случаев в зоопарке.

Также осенью в террариуме Московского зоопарка появились шесть змеек аметистового питона, самой крупной змеи Австралии и Новой Гвинеи, включенной в Международную Красную книгу.

Кроме того, зоопарк пополнили 300 животных из 20 регионов России и десятка стран. Среди них – три малайских медвежонка и два молодых зубра из Белоруссии. К самцу гигантского муравьеда прибыла самка, которую планируют познакомить с ним позже. Также впервые за десять лет в зоопарке поселился гигантский осьминог, которого можно увидеть в павильоне «Экзотариум».

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