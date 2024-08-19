Краснокнижного зубра доставили в Московский зоопарк

Умер Ален Делон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило агентство, Делон умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи, передает ТАСС.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 г. в пригороде Парижа Со (Sceaux).

В 1957 г. Ален Делон дебютировал на большом экране во второстепенной роли в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». В 1958 г. сыграл главную роль в мелодраме Пьера Гаспар-Юи «Кристина».

После выхода в прокат триллера Рене Клемана «На ярком солнце» (1959) и драмы Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) он стал не только одним из самых популярных французских актеров, но и приобрел известность за пределами страны.

В 1968 г. он вместе с Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин исполнил одну из главных ролей в криминальной драме Жака Дере «Бассейн», ставшей впоследствии культовой.

В 1979 г. Делон снялся в советском политическом детективе Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» (вышел в прокат в 1981 г.), а в 2012 г. – в одной из новелл комедии (поставлена несколькими режиссерами) «С новым годом, мамы!», в которой сыграл самого себя.

В 1984 г. на экраны вышла мелодрама Бертрана Блие «Наша история» с Делоном в главной роли, за которую он был удостоен французской премии «Сезар» как лучший актер.

В 1998 г., после провала боевика Кристиана Фешнера «Один шанс на двоих», в котором Делон снялся с Жан-Полем Бельмондо и Ванессой Паради, актер заявил об уходе из кино.

Делон удостоен ордена Почетного легиона (1991 – кавалер, 2005 – офицер).

Кроме того, ему были присуждены итальянская кинопремия «Давид ди Донателло» (1972), приз Берлинского кинофестиваля за вклад в киноискусство (1995), почетная награда международного кинофестиваля в Марракеше (2003), приз Московского международного кинофестиваля «Лики любви» за вклад в мировое киноискусство (2005). 19 мая 2019 г. Делону была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за выдающуюся карьеру. Оргкомитет фестиваля назвал его «живой легендой и планетарной иконой» киноискусства.

Ранее сообщалось, что французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью.

Напомним, в феврале у Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов, а также обнаружили тир.