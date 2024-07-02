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Подаренные Путину олени прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге
Два оленя, подаренных Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге
Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе зоосада.
В зоопарк в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета, подаренные президенту России от ямальской семьи Пяк, передает РИА «Новости».
В пресс-службе добавили, что на доставку животных с Ямала ушло трое суток, в дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. Как напомнили в пресс-службе, супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе, и хотя Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, но поздравил супругов по телефону из Кремля.
Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк подарила Путину важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас. 1 июня самка отелилась, олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка – в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.