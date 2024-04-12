Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.28 комментариев
Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.
В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.
В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.