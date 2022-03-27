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Анонсирован очный раунд переговоров России и Украины
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Делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта, сообщил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видео-конференц-связи). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Между тем участник украинской делегации Давид Арахамия, как сообщает РБК, заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в Турции 28-30 марта.
Ранее в пятницу глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что российская сторона настаивает на комплексном договоре, где, кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности, будут жизненно важные для России позиции. Заключение же договора с Киевом без демилитаризации, денацификации, признания Крыма и Донбасса маловероятно, подчеркивал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Глава минобороны Украины сказал, чем его обнадежил Байден
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины
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«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».
«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.
Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».
«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.
«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.
Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.
Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.
Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.
К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.
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Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
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Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе
Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.
«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.
Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».
«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.
По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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СМИ: Более 50% французов верят заявлениям России по Украине
Больше половины опрошенных французов верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине, 10% убеждены, что в страну проникли неонацисты, свидетельствуют данные опроса компании Ifop.
«Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине», – приводит телеканал CNews результаты опроса, передает РИА «Новости».
Согласно опросу, 28% считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет «хунта», в которую «проникли» неонацисты, убеждены 10% респондентов.
Наиболее «восприимчивыми к выступлениям Владимира Путина» оказались сторонники главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВС России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
Очевидец, капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев сообщил, что средства противовоздушной обороны задействовали в Севастополе, с большой вероятностью в небе могли сбить беспилотник.
«Сегодня в небе над Севастополем раздался хлопок. Я был этому свидетелем, да и тысячи севастопольцев это видели. Я думал, что это перешел звуковой барьер самолет, но на самом деле были применены средства ПВО. Очевидно, я так предполагаю, это две ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» поразили беспилотник», – приводит его слова РИА «Новости».
Горбачев добавил, что цель была достаточно высоко, точно сказать, где именно ее сбили, сложно.
«Это точно в севастопольской зоне. Может даже над морем, может быть, над какой-то частью окраины города. Судя по всему, сбили беспилотник, потому что обломков, вспышки, горения каких-то частей не было. Только два инверсионных следа от ракет и облако разрыва от пораженной цели», – подчеркнул очевидец.
По его мнению, вероятно, цель пыталась войти в воздушное пространство России со стороны моря.
Конашенков также отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. «Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники», – подчеркнул он.
Накануне в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты. В ведомстве сообщили, что практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.
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ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием склад ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое под Киевом и цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киева», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что были уничтожены цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов.
«Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», – отметил генерал.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25.
До этого в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
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В Совфеде оценили возможность вступления ЛНР и ДНР в состав России
ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в России, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», – приводит РИА «Новости» ответ Клишаса на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.
Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут рядполитических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший депутат Рады исключил возвращение Херсона под контроль Киева
Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Он напомнил, в украинских и иностранных СМИ появилась информация о наступлении ВСУ на Херсон и якобы скорого возвращения города под контроль Киева, передает РИА «Новости».
«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ, их пособникам и сплетням», – призвал политик.
Он добавил, что Киев несет очень большие потери, а солдаты сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
«Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан», – добавил он.
Журавко выразил уверенность, что мирная жизнь в Херсоне расцветет, а регион будет развиваться. Он резюмировал, что националисты и пособники Киева будут арестованы и отданы под суд.
«В ближайшее время будет освобожден Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев», – заключил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.
Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.
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Лондон счел бессмысленными поставки сложной военной техники Украине
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Поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны, заявил в интервью газете The Mail on Sunday глава британского Минобороны Бен Уоллес.
«Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать. Поэтому мы должны по-настоящему сосредоточить наши усилия на том, чтобы помочь Украине восстановить или найти такую российскую или советскую военную технику, которая уже есть на ее вооружении. Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало», – приводит его слова ТАСС.
Он также заявил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые британское правительство пообещало передать Киеву, уже готовы к немедленному использованию на Украине.
Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25
Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов штурмовиками Су-25 по военным складам украинских военных.
Отмечается, что ударом были уничтожены боеприпасы и вооружение ВСУ. На видео демонстрируется ночной взлет Су-25 и запись с прицела самолета – он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами. Также представлены кадры объективного контроля поражения – БПЛА снимает попадание по объекту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях», – рассказали в Минобороны.
Ранее в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
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Президент ФРГ предрек Германии сложные времена
Ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресном видеообращении.
«В Германии нас ждут тяжелые дни. Но мы должны быть к ним готовы. Эти дни изменят мир и нас тоже – возможно, быстрее, чем мы считали возможным», – цитирует РенТВ Штайнмайера.
Видеообращение транслировалось во время концерта солидарности с Украиной, в котором демонстративно отказался принимать участие посол страны в ФРГ Мельник. Причиной отказа послужили российские артисты, которые тоже выступали на сцене.
Одновременно с этим сами жители Германии столкнулись с пустыми полками в магазинах. Их попросили данную ситуацию не обсуждать и «воздержаться от дискуссий».
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Польша осудила Венгрию из-за отказа участвовать в конфликте на Украине
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не понимает венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его убеждений по Украине, согласно которым Венгрия не хочет ввязываться в конфликт в этой стране.
В эфире телеканала TVN-24 в субботу польский лидер выразил мнение, что позиция Будапешта связана с зависимостью Венгрии от поставок энергоресурсов из России, передает ТАСС.
По словам Дуды, он не может понять убеждений Орбана, так как конфликт на Украине сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения. Он также считает, что «эта политика обойдется Венгрии очень дорого».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает собственные интересы и выступает только на своей стороне.
Напомним, президент Украины выразил недовольство выступлением Венгрии против расширения антироссийских санкций на энергосектор, а также отказ поставлять оружие и поддержать введение бесполетной зоны над Украиной. Венгрия также запретила транзит оружия Киеву через свою территорию.
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Глава ЛНР допустил проведение референдума о присоединении к России
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В ближайшее время может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – приводит ТАСС слова Пасечника.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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