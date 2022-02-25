Канада ввела санкции против ЦБ, Минфина, ФНБ России

Оттава включила в санкционные списки по России 27 финансовых институтов и пять компаний и организаций, в том числе ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром и Транснефть, следует из документов правительства Канады.

«Новые изменения [к уже существующему санкционному списку по РФ] накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента [РФ Владимира] Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений», – приводит текст документа ТАСС. Всего в списке 32 юридических лица.

В канадские санкционные списки занесены 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром, Транснефть, Газпромбанк, Альфа-банк, Русгидро, Ростелеком, Алроса, Совкомфлот, «Газпром Нефть», Россельхозбанк, ВЭБ.

Кроме того, в санкционные списки Канады вошли 382 гражданина России, в том числе глава Сбера Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, а также дети Аркадия Ротенберга – Лилия, Павел и сыновья Бориса Ротенберга – Борис и Роман. Кроме того, Канада ввела санкции против сына директора ФСБ России Александра Бортникова Дениса, сына первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова.

Помимо этого, Оттава включила в санкционные списки 351 депутата Госдумы за поддержку признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Среди них Геннадий Зюганов, Сергей Боярский, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов.

В списки также добавлены и четыре гражданина Украины, которых Оттава считает «пророссийскими агентами по дезинформации». Канада ввела два пакета экономических санкций против России 22 и 24 февраля.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Ранее Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

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