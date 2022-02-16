Постпред России при ЕС: Войны в Европе редко начинаются в среду

Войны в Европе редко начинаются в среду, в эту среду атаки не будет, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью немецкому телеканалу Die Welt, комментируя утверждение о том, что Москва якобы планирует начать «вторжение» на территорию Украины в среду.

«Войны в Европе редко начинаются в среду», – приводит слова посла ТАСС.

«Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации [ситуации на границе РФ и Украины] также не предвидится», – заявил постоянный представитель России при Евросоюзе.

Комментируя тезис о скором «вторжении» на Украину, Чижов также подчеркнул бездоказательность подобных суждений. «Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой», – отметил он.

Вместе с этим, постпред России при ЕС вновь призвал страны Запада серьезно отнестись к актуальным проблемам безопасности, на которые указывает Москва. «Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы <…>, а также всех других народов мира», – заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал новый прогноз по срокам «военной агрессии» России против Украины. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, по сообщениям СМИ, Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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