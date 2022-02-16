Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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