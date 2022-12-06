Премьер Венгрии Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России ради спасения европейской промышленности

Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, Европе следует задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине, но цена неодинакова по разные стороны Атлантики. Премьер Венгрии выразил уверенность, что Макрон прав и цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Орбан призвал Европу переосмыслить санкции, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, передает РИА «Новости».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

В минувшую субботу Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии безопасности России. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России.