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Из украинских портов вышли шесть судов с зерном
Минобороны Турции: Шесть судов покинули Украину после возобновления зерновой сделки
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Шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, после возобновления зерновой сделки из портов Украины вышли шесть судов, всего количество судов составило 426, а количество перевезенного зерна приблизилось к 10 млн тонн, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александар Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».
«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».
В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».
Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».
СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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ЧВК «Вагнер» решила основать центры подготовки ополченцев в двух регионах России
Пригожин подтвердил создание «Группой Вагнера» центров подготовки ополченцев в двух регионах России
Частная военная компания «Вагнер» формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях, подтвердил предприниматель Евгений Пригожин.
«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев», – приводятся слова Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Пригожин убежден, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, отметил предприниматель, не нужно обращаться к госорганам, ответственность должна лечь на региональный бизнес.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – приводятся его слова в сообщении.
В таком случае, рассуждает Пригожин, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. «На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км – 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», – заявил предприниматель, добавив, что местные жители знают свои территории, как никто другой, и они лучше всех способны бороться с ДРГ.
По мнению Пригожина, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. «Такой подход всегда был и есть на Руси», – отметил он.
Пригожин добавил, что он будет полностью финансировать центры подготовки ЧВК «Вагнер». «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», – подчеркнул он.
«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», – заключил предприниматель.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто идет добровольцем на специальную военную операцию.
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Подсчитаны сверхдоходы американских нефтяников на украинском кризисе
Financial Times: Американские нефтяники заработали 200 млрд долларов на украинском кризисе
Рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине позволил американским нефтяным компаниям заработать 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
В статье для Financial Times указывается, что согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».
В показатель входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.
МакКормик добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.
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Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС
Украинский снаряд попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС шестью ракетами HIMARS пять ракет были сбиты ПВО, а одна ракета попала в шлюз дамбы, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Он отметил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. По его словам, сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения, информация о пострадавших уточняется, указал он, передает РИА «Новости».
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные увеличили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.
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В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II
Памятник Екатерине II оградили деревянным забором в Одессе
В Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма, сообщает издание «общественное. Одесса».
По данным издания, теперь памятник обнесли деревянным забором. Когда было установлено ограждение, не уточняется, передает РИА «Новости».
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
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В Одессе памятник Екатерине II закрыли черным пакетом
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
В Одессе памятник российской императрице Екатерине II не только оградили деревянным забором, но и обмотали его черной пленкой, пишет украинское издание «Вести».
По информации издания, памятник накрыли черным пакетом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма.
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
ВС России отбросили украинские войска на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы Украины дважды атаковали позиции российских войск в Херсонской области, атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области.
Отмечается, что в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и десять автомобилей. Кроме того, в Минобороны уточнили, что в результате применения барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.
В ведомстве подчеркнули, что на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в ЛНР, подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.
«Противник также предпринял попытку атаковать российские позиции в Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся подразделениям ВСУ атака была сорвана», – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать. В районе Красного Лимана ВКС России уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников.
Также на Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ, указали в ведомстве.
«В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины», – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодару и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.
В Минобороны пояснили, что в результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ возле Площанки, Стельмаховки, Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Лукашенко: Относился к Зеленскому как к своему ребенку
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к главе Украины Владимиру Зеленскому «как к своему ребенку».
На встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко напомнил свою позицию по Украине и попросил не предъявлять к нему теперь претензии, отметив, что первым, кто против Белоруссии санкции ввел, был Киев – «Володя Зеленский», к которому, по словам белорусского лидера, он «как к своему ребенку» относился, сообщает Life.
Лукашенко также заявил, что у него абсолютно нет никакого желания отправлять войска на Украину. При этом он подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины ступят на территорию Белоруссии с оружием в руках, то им «мало не покажется».
Напомним, 21 октября Лукашенко в ходе осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области заявил, что Белоруссия ни с кем воевать не собирается. Днем ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании украинского шпиона, усилении разведывательной деятельности с украинской территории, росте попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.
WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
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Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.