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Алексеенко стал председателем правительства Херсонской области
Алексеенко сменил Елисеева на посту председателя правительства Херсонской области
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Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко, он сменил на этом посту Сергея Елисеева, который вернется в Калининградскую область, сообщило правительство Херсонской области.
Как сообщается в Telegram администрации Херсонской области, прежде Алексеенко возглавлял Совет министров Харьковской области. Указывается, что решение о завершении командировки Елисеева приняли главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов. Елисеев вернется на предыдущее место работы.
Напомним, Алексеенко был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области – председателем Совета министров Харьковской области в августе. Прежде Алексеенко был мэром Краснодара.
Елисеев ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. В июле он стал главой правительства Херсонской области, а в период госпитализации Сальдо исполнял обязанности главы администрации региона.
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
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Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о Крыме
Песков: Об отчуждении Крыма не может быть и речи
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» воспринимается российскими властями как дискуссия об отчуждении российских территорий, об этом не может быть речи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Другого понимания высказываний Зеленского быть не может, отметил представитель Кремля.
Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами, передает ТАСС слова Пескова.
Зеленский ранее в интервью британской Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».
Песков при этом отметил, что некоторые СМИ абсолютно неправильно передали суть высказывания главы украинского государства, интерпретировав его «чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами». Такая трактовка слов президента Украины, подчеркнул Песков, абсолютно неверна.
«Вы знаете, что с самого начала, собственно об этом говорил и президент [России Владимир Путин] неоднократно, еще до начала специальной военной операции: в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась», – отметил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
«Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», – заявлял он.
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Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
Меркель рассказала о последней попытке организовать переговоры с Путиным
Меркель попыталась перед уходом с поста канцлера Германии вместе с Макроном организовать переговоры с Путиным
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Ангела Меркель сообщила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, но «кое-кто возражал» против этой инициативы.
Меркель заявила, что ее не удивило решение России провести спецоперацию на Украине. По ее словам, Минские соглашения оказались подорваны.
Бывший канцлер сообщила, что летом 2021 года после встречи президентов России и США она вместе с Макроном собиралась «установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС».
Как заявила Меркель, «кое-кто возражал» против этой идеи, а у нее не осталось сил продвигать данную инициативу. «Ведь все знали: «Осенью она уже уйдет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Меркель сказала, что продолжила бы добиваться встречи с Путиным, если бы осталась у власти. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что ее время прошло: «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова».
Меркель пояснила, что речь идет не только об Украине, но и о ситуации вокруг Приднестровья, Грузии и Абхазии, Сирии, Ливии. По ее словам, «пришло время для нового подхода».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
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Генерал рассказал об обмане ВСУ и освобождении Бердянска
Генерал Астапов: Умелые действия флота и морской пехоты позволили освободить Бердянск
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Высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволила обмануть украинские войска и освободить город, сообщил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Он также отметил умелые действия сил флота. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, сообщил он в пятницу в интервью газете Вооруженных сил России «Красная Звезда» в связи с отмечаемым 27 ноября 317-летием российской морской пехоты.
Генерал отметил значимую роль морских пехотинцев в освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. Свежим примером, по его словам, является освобождение населенного пункта Павловка в ДНР. Главную роль в этом сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу.
День морской пехоты – профессиональный праздник ВМФ России, который отмечается ежегодно 27 ноября.
Ранее на этой неделе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
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Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
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Греция решила передать Украине ЗРК С-300 в обмен на новые системы ПВО от США
Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО, сообщило издание «Элефтерос типос».
По данным СМИ, замена вооружения на системы образца НАТО будет проведена в скором времени, передает ФАН со ссылкой на «Элефтерос типос».
Уточняется, что Афины намерены постепенно избавиться от «достаточно устаревших» российских ЗРК, они будут заменены американскими.
При этом утверждается, что инициаторами замены греческого арсенала являются США.
Ранее сообщалось, что Лондон решил передать Украине вертолеты Sea King.
Зеленский захотел «деоккупировать» Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности «деоккупировать» Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.
В интервью газете Financial Times Зеленский сказал, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом». Президент Украины отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», сам он будет «только за».
При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
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Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
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Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
В Германии призвали к переговорам по Украине без Зеленского
Читатели Die Welt возмутились очередным требованием Киева о предоставлении более мощного оружия
Пользователи Сети прокомментировали статью издания Die Welt в Германии, возмутившись «просьбами» Украины о предоставлении Киеву мощнейшего оружия для поражения целей на территории России.
По информации издания, анонимные источники в правительстве заявили о подобных требованиях Киева, однако немцы выразили свое возмущение, предложив идти на мирные переговоры с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Так, комментаторы выразили искреннюю надежду на то, что страны НАТО не станут слушать украинского лидера. Более того, Juergen Edward B напрямую заявил, что требует «немедленных переговоров без Зеленского, который в них «явно не заинтересован».
Также пользователи пришли к выводу, что со стороны киевского режима достаточно «безграничной дерзости», стоит прекратить поставки и перейти на «ведение переговоров».
Пользователь Mr. K подчеркивает, что «Зеленский сидит в своем теплом кабинете в короткой футболке, пока в его страну вливают деньги».
Комментатор Brain посоветовал «мистеру З» использовать свои деньги в Панаме и его олигархов».
Пользователь Goetz V сыронизировал, что стоит уже потребовать у Германии ковровую бомбардировку и атомные бомбы.
«Не знаю, что они там принимают в Киеве. В любом случае это пугает», –резюмировал он.
Украина попросила сотни миллионов долларов.
Напомним, Киев попросил у западных стран высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.
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Генсек НАТО предрек Украине «ужасающую зиму»
Генсек НАТО Столтенберг предупредил Украину, что предстоящая зима будет «ужасающей»
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Украину ждет ужасающая зима, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерского заседания 29-30 ноября в Бухаресте.
«Украину ждет ужасающая зима. Она также станет тяжелым временем для Америки и Европы», – приводит его слова РИА «Новости».
Генсек НАТО, однако, считает, что Западу «придется заплатить еще большую цену, если Россия победит». Поэтому НАТО намерено продолжать наращивать поддержку Украины, сказал он, заверив, что альянс не отступит.
Он заявил также, что двери НАТО остаются открытыми для Украины. Столтенберг напомнил, что в последние годы в блок были приняты Черногория и Северная Македония, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. Эти решения, считает он, продемонстрировали, что у России нет вето на расширение НАТО. «Это сообщение касается и Украины», – сказал он.
По словам Столтенберга, глава МИД Украины приглашен на заседание в Бухаресте, чтобы обсудить поддержку страны. Кроме того, во встрече примут участие министры иностранных дел Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции, передает ТАСС.
Он также сказал, что НАТО смогло значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине.
Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО примут решение на заседании в Бухаресте о расширении нелетальной помощи Украине, включив в нее горючее и медикаменты, а также зимнюю одежду.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.
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В России оценили данные о сделке США и КНР по авиации для Украины
Эксперт Козюлин: Китай не станет вмешиваться в украинский кризис по просьбе США
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НАТО не удалось что-либо противопоставить России в небе над Украиной, поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее издание Spectator сообщило, что США отказались передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
«Сложно представить, чтобы Пекин проводил с Москвой разговоры о применении или неприменении ядерного оружия, да еще и по просьбе Вашингтона. Это нонсенс и, скорее всего, фантазия британской прессы», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Их цель понятна: они представляют Россию как ненадежного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договоренности между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу», – добавил собеседник.
«Тем самым подчеркивается, будто бы Россия нуждается во внешнем контроле, и вокруг этого выстраивается информационная кампания. Кроме того, большинство МиГ-29, которые были в Восточной Европе, американцы передали Украине в виде запчастей. И теперь Запад пытается оправдать неспособность ВСУ и НАТО что-либо противопоставить России в небе над Украиной подобными фантазиями», – заключил Козюлин.
Ранее британское издание Spectator сообщило, что США отказались передавать польские МиГ-29 Украине в обмен на обещания Китая «отговорить» Россию от применения ядерного оружия.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
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Россия не будет признавать Украину страной-террористом
В МИД заявили, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Россия не будет использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство-спонсор терроризма», как это сделал Запад в отношении России, нарушая международное право, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В МИД подчеркнули, что Россия не будет следовать чужим антиправовым подходам, не будет уподобляться тем, кто нарушает международное право. Подобные ярлыки Россия назвала юридически ущербным характером, передает ТАСС.
Указывается, что именно западные страны вместе с США используют подобные ярлыки «для обозначения неугодных соперников».
Ранее Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины.
Британский министр призвал Украину продолжать бои зимой
Британский министр Уоллес призвал Украину продолжать бои зимой
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Украине следует «продолжать наступление» в зимние месяцы, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его мнению, у украинских военных есть ряд «преимуществ».
Уоллес в интервью The Daily Beast заявил, что у украинцев, по его мнению, есть «преимущество в обучении, снаряжении и качестве личного состава». Потому, по его словам, «в интересах Украины было бы сохранить набранный темп зимой».
Британский министр пояснил, что это был совет, который он дал бы украинским коллегам, с которыми разговаривает «почти еженедельно», пишет «Коммерсант».
У украинской армии, по данным министра обороны Великобритании, есть 300 тыс. единиц снаряжения для ведения боевых действий в холодное время года, которое украинские власти получили от международного сообщества.
The Daily Beast отмечает, что кампания, направленная на эскалацию боевых действий, проходит на фоне того, как США, напротив, пытаются склонить Украину к переговорам. Две недели назад, напоминает издание, глава Генштаба США Марк Милли заявил, что Киеву стоит использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой.