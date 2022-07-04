Херсонская область переходит на российское управление

В освобожденной Херсонской области сформировано новое правительство. Ключевые посты в основном получили управленцы из России, прошедшие «школу губернаторов», которую закончили почти все главы регионов нашей страны. Но в структуре новой власти Херсонщины нашлось место и для экс-депутата от партии Зеленского. Чем отличается структура нового правительства от украинской обладминистрации и о чем это говорит?

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о решении сформировать правительство региона «и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев». Руководитель освобожденной территории принял решение сформировать местную исполнительную власть, изучив опыт российских регионов.

«Сегодня Херсонская область и Россия смотрят в одном направлении и вместе принимают решения насчет общего развития. Продолжается теснейшая интеграция Херсонской области в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления», – приводит слова Сальдо официальный Telegram-канал херсонской ВГА.

Главой правительства по решению Сальдо стал Сергей Елисеев, уроженец Севастополя, до 2014 года проходивший воинскую службу. Именно в этом году, отмеченном, кстати, событиями Крымской весны, Елисеев перешел на гражданскую службу – сперва на должность помощника мэра, а затем и вице-мэра Вологды. Спустя два года Елисеев переехал в Калининград, где получил пост замруководителя аппарата правительства области, затем – главного федерального инспектора. Приглашение в Херсон Елисеев получил, будучи уже первым вице-премьером Калининградской области.

Отметим, что новый глава херсонского правительства – не единственный управленец с опытом работы в этом особом регионе России, находящемся в откровенно враждебном окружении стран НАТО. Еще один представитель команды калининградского губернатора Антона Алиханова – Владимир Беспалов. В балтийском эксклаве России он работал на посту первого замглавы министра внутренней политики и муниципального развития, в Херсоне получил более высокую должность вице-премьера по внутренней политике.

Новоназначенный глава херсонского правительства Елисеев проходит сейчас обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в ВШГУ (Высшей школе госуправления) РАНХиГС, известной также как «школа губернаторов». Эту программу прошли многие российские чиновники как местного уровня (вплоть до глав регионов), так и федеральные управленцы.

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Заметим, что в привлечении россиян в руководящие органы власти Херсонщина явно следует за народными республиками Донбасса. Напомним, что около месяца назад правительство ДНР возглавил Виталий Хоценко – также выпускник «школы губернаторов» с опытом руководства одним из департаментов Минпромторга. Первым замглавы правительства ЛНР стал Владислав Кузнецов, ранее – вице-губернатор Курганской области и выпускник четвертого потока ВШГУ.

«Достаточно привести только один факт: сейчас выпускники ВШГУ возглавляют большинство российских регионов. Поэтому я не сомневаюсь, что Елисеев наладит максимально эффективное взаимодействие с федеральными органами власти в Москве – по самому главному направлению, в том числе с силовыми структурами», – сказал газете ВЗГЛЯД первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Министерство образования и науки в правительстве Елисеева возглавил Михаил Родиков, который до сих пор работал на посту вице-мэра подмосковной Каширы. «В министерство образования и науки освобожденной Херсонской области приходит человек, обладающий навыками адаптации украинской системы образования к нашим стандартам. Это главная задача, которая стоит перед сферой образования Херсонщины, и эту задачу, как я полагаю, нужно выполнить до 1 сентября – к началу учебного года», – отметил Данюк.

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«Родиков будет заниматься одним из важнейших направлений – интегрировать Херсонскую область в российское культурное и образовательное пространство. После Крымской весны он очень успешно управлял департаментом образования Севастополя. Сейчас же его главная задача – провести переподготовку учительского состава школ, научить педагогов работать по российским образовательным стандартам, обеспечить регион российскими учебниками», – перечислил аналитик.

Среди местных специалистов, вошедших в новое руководство, Данюк выделил Алексея Ковалева, который получил пост замглавы администрации по сельскому хозяйству. Ковалев – бывший депутат Верховной рады нынешнего IX созыва, причем от пропрезидентской партии «Слуга народа». После освобождения Херсонской области российскими военными Ковалев остался на родине, за что был обвинен киевскими властями в пособничестве России и 3 мая исключен из фракции «Слуга народа». Бывшие однопартийцы обратились к Генпрокурору Украины и главе СБУ с призывом возбудить уголовное дело в отношении Ковалева по обвинению в «коллаборационистской деятельности».

«У Ковалева очень хороший бэкграунд. Он бывший депутат украинского парламента, имеет юридическое образование, занимался развитием аграрных структур в Херсонской области. Сам факт того, что человек не оставил свою землю, а продолжает заботиться о ней, говорит сам за себя», – считает Данюк. По его мнению, именно ставка на сельское хозяйство поможет развитию региона.

«Кроме того, назначение Ковалева – знаковое. Оно показывает, что адекватные политики на освобожденных территориях получают возможность и впредь работать на благо людей», – отметил эксперт.

Но в целом новая херсонская власть по своей структуре не наследует областной госадминистрации, действовавшей до февраля этого года, указал Данюк. По распределению задач правительство, которое сформировал Сальдо, почти полностью совпадает со структурами областных администраций в нашей стране.

«Это говорит о том, что пока не де-юре, но де-факто Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск становятся территориями РФ.

Чтобы это произошло официально как можно быстрее, а также чтобы живущие там люди скорее почувствовали бы помощь России в сложных условиях – на фоне продолжающейся спецоперации и возможных диверсий, в Херсонскую область и приходят управленцы с богатым опытом», – сказал аналитик.

Отметим, что в понедельник также стало известно о визите в Херсонскую область первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Он провел «совещание по самому широкому спектру вопросов. Обсуждалось ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные и многие другие вопросы», – сообщил в своем Telegram-канале замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Перед совещанием Кириенко посетил пункты выдачи российских паспортов и сим-карт и недавно открытое отделение российского Промсвязьбанка (ПСБ) в Херсоне. «По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами – увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», – рассказал Стремоусов. «Пока были в аптеке, поговорил с девчонками – говорят, что стали поступать новые лекарства, которых давно не было, а некоторые лекарства появились впервые», – добавил чиновник.

Кроме того, сообщается, что Кириенко побывал в райцентре Каховка и, в частности, провел совещание в одной из городских школ, где сел за парту вместе с учителями. Как сообщает канал WarGonzo, Кириенко обсудил с местными учителями вопросы начала нового учебного года, потребности учеников и педагогов Херсонской области. Кириенко посетил магазины и аптеки Каховки. Горожане высказали первому замглавы администрации президента России ряд пожеланий, а решение этих проблем было взято на контроль властями района.

Херсонский регион может стать витриной, которой стали в свое время Крым и Севастополь, – показателем тех улучшений, которые возникают с приходом России, отмечают эксперты. «Визит Кириенко в Херсон говорит о том, что в регионе уже все делается для максимально быстрого запуска интеграционных процессов с Россией, и уже сейчас необходимо налаживать там жизнь, упорядочивать образовательное, экономическое и политическое пространство», – считает Данюк.

О связанных с интеграцией области с Россией задачах нового правительства сказал и Владимир Сальдо в своем обращении. «Формируется принципиально иной орган власти – первое правительство независимой, неукраинской Херсонской области. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – войти в состав России», – заявил глава военно-гражданской администрации.

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