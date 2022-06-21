Власти Херсонской области заявили о планах войти в состав России к концу года

Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В течение этого года у нас пройдет референдум. И по итогам референдума будет обращение к руководству Российской Федерации, чтобы нас приняли в состав Российской Федерации», – цитирует ТАСС Стремоусова. Он отметил, что в регионе рассчитывают, что станут субъектом РФ уже до конца года.

Ранее власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень.

До этого в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД