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Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
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Стало известно о применении Россией на Украине новых высокоточных ракет «305»
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В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305» для уничтожения важных объектов, сообщил информированный источник.
«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск: например, по складам с боеприпасами и ГСМ», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».
По его словам, есть различные режимы наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил – забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант – режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305».
Министр культуры ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам
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Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил, заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью НТВ.
«Это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», – приводит «Комсомольская правда» комментарий Любимовой в интервью НТВ.
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Стали известны подробности нападения Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза»
Украинские войска нанесли удар по платформам «Чероморнефтегаза» на месторождении «Одесское» в нескольких десятках километров от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы», – сказала сенатор в беседе с РИА «Новости».
Она уточнила, что три человека получили ранения, у двоих из них – сильные ожоги, у еще одного – осколочное ранение, ему посекло ноги.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Мама привела срочника ВСУ сдаваться российским военным в Херсоне
Солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале, привела сдаваться российским войскам его мать.
По ее словам, Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров.
«В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам. <...> Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия – зло, но настоящее зло – когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», – приводит ее слова ТАСС. Она сообщила представителю военно-гражданской администрации области, добавив, что решение прийти в ВГА и все рассказать было принято совместно с сыном.
Сам военнослужащий объяснил, что, согласно специальности в военном билете, он радиотелефонист, однако знаний по данной военной профессии им не преподавали. По его словам, за полтора месяца обучения, где они готовились служить в разведбатальоне морской пехоты, они «только строили и убирали, военному ничему не учили».
Также сдавшийся военный рассказал, что в феврале колонна, в которой он передвигался, была разбита, после чего он начал прятаться у родителей.
«Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать. У меня сейчас одна из целей – получение российского гражданства», – добавил Ковальчук.
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Глава Крыма подтвердил удар Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
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Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Напомним, генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
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Минобороны сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ
В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. С 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для проведения расследования», – сообщил Конашенков.
«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Накануне посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара».
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В ЛНР сообщили о серьезных потерях среди польских наемников в Камышевахе
Польские наемники понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР, речь идет о хорошо организованном отряде военных из Польши, сообщил один из командиров казачьего полка.
Подразделения 6-го казачьего полка народной милиции ЛНР совместно с силами полка имени Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны и польских наемников, передает корреспондент РИА «Новости».
«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», – заявил командир казачьего полка.
По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поляки понесли серьезные потери, сообщил казак.
В народной милиции добавили, что казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах и нацелены на взятие населенных пунктов Золотое-2 и Горское.
Напомним, по данным Минобороны России на 17 июня 2022 года, на Украине находятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уничтожены 1956, уехали 1779.
До этого эксперт предположил, что из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией.
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Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс
Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.
Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.
Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.
Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».
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Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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Польский генерал призвал сбивать российские ракеты над Западной Украиной
В НАТО должны защищать переданное Киеву оружие и ввести бесполетную зону над Западной Украиной, чтобы сбивать там российские военные ракеты, заявил в беседе с Onet бригадный генерал, экс-глава бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей.
«Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», – цитирует РИА «Новости» Козея.
Генерал предположил, что альянс «имеет право» предъявить России ультиматум.
«Если они не прекратят ракетные удары, <…> то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины», – считает он.
Ранее сообщалось, что «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
До этого ВС России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777.
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Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
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«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».
Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.
«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.
В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.
Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.
В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.
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В ЛНР заявили о взятии в окружение отрядов ВСУ в Золотом и Горском
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Группы украинских войск взяты в окружение силами Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Золотое и Горское, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», – сказал Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. На заводе находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода.
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Стало известно о съемке спутниками США буровых платформ до нападения Украины
Американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза» за неделю до удара Украины по ним.
Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно, сообщает РИА «Новости».
Источник в силовых структурах Крыма отмечал, что удар был произведен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении до 100 км от западного берега полуострова.
На пострадавших от удара трех платформах остановлена работа, идет сброс газа.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. Ранения, по ее данным, получили три человека, у двух – сильные ожоги, у третьего – осколочные ранения ног.
ГУП РК «Черноморнефтегаз» занимается разработкой девяти месторождений на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова. В их числе – два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное.