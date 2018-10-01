Новые губернаторы прошли кузницу кадров РАНХиГС

Президент обновил руководство Липецкой и Курганской областей. Регионы укрепили опытными кадрами – финансистом и экономистом. Игорь Артамонов доказал свою эффективность на ответственных постах в Сбербанке. Вадим Шумков занимался стратегическим планированием в нефтеносной Тюменской области. Что общего у новых назначенцев?

Владимир Путин во вторник подписал указы о назначении и. о. губернаторов Липецкой и Курганской областей. Ранее в тот же день стало известно об уходе со своих постов глав этих регионов Олега Королева и Алексея Кокорина.

Новым руководителем Липецкой области стал Игорь Артамонов, 51-летний уроженец Буденновска Ставропольского края, который с начала 90-х работал в системе Сбербанка. За это время он управлял его региональными подразделениями на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Западной Сибири. С 2013 года Артамонов возглавлял Среднерусский банк, то есть подразделение Сбера в Центральной России, и был вице-президентом Сбербанка.

Курганскую область в ранге врио возглавил 47-летний Вадим Шумков. Он родом из Кургана, но большую часть жизни проработал в соседней Тюменской области. В том числе, в команде Сергея Собянина в бытность того тюменским губернатором. В 2012 году занял пост зама при губернаторе Владимире Якушеве – нынешнем министре ЖКХ.

Отметим, что оба управленца – участники программы подготовки кадрового резерва, которую ведет Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Программа была начата по поручению Путина. «Первый поток» стартовал летом 2017 года на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС, при участии Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и Московской школы управления «Сколково».

Артамонов и Шумков вошли во «второй поток» этой программы. Напомним, из выпускников первого потока двое вошли в состав федерального правительства. Это Михаил Котюков, глава министерства науки и высшего образования и министр транспорта Евгений Дитрих. «Многие из губернаторов, которые были избраны 9 сентября, также закончили этот учебный курс», – отметил по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД член правления Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров. - «Можно сказать, что это уже не только «бизнес-инкубатор», но и школа руководителей».

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Назначение Шумкова и Артамонова свидетельствует об эффективности программы, констатировал директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Для меня очень приятно, что слушатели, которые проходят обучение по программе подготовки кадрового резерва, получают назначения на такие высокие посты. Это свидетельствует об эффективности программы», – сказал Комиссаров агентству ТАСС. Оба назначенца продолжают обучение по этой программе, добавил он.

Эксперты указывают, что в обоих случаях назначение новых и.о. губернаторов произошло в тех регионах, где есть объективная необходимость улучшения качества управления. В случае с Артамоновым – это приход на руководящие посты в регионы людей с опытом корпоративного управления. Что касается Шумкова – это выдвижение управленцев с опытом работы в администрации крупного региона.

«Главное – это продолжение курса на обновление управленческого корпуса в России, – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент «Фонда открытой новой демократии», политолог Анна Федорова. – Важно, как именно это обновление происходит. Назначены люди компетентные, с хорошим современным образованием, что важно. Потому что в современных условиях нужны не те, кто просто где-то работал и чему-то научился, а люди, обладающие современными управленческими компетенциями. У обоих врио впечатляющий профессиональный опыт. Это важно для регионов, куда они назначены», – отмечает эксперт.

«В обоих регионах надо решать проблемы, связанные с экономикой и социальной сферой. Логично, что туда приходят люди из ведущих управленческих команд России»,

– указывает собеседница.

По мнению Федоровой, в плюс Артамонову и Шумкову идет и их подготовка в РАНХиГС: «Есть уверенность в том, что они обладают соответствующими профессиональными компетенциями. Сама по себе программа является настоящей кузницей кадров. Мы видим, что те врио губернаторов, которые ее уже закончили, смогли победить на выборах и избраться. Поэтому в целом для повышения качества управления и обновления управленческого корпуса программа РАНХиГС крайне важна».