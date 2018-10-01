Новые губернаторы прошли кузницу кадров РАНХиГС

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 01:38  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Скрипаль был отравлен за работу на русских

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кинуть Россию, сдать агентов, лечь под бриттов – как после такого не просто остаться живым, но еще и на свободе, да еще и в богоспасаемом Лондоне? Нужно быть кем-то гораздо большим, чем предателем, чтобы провернуть такую операцию. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
Обсуждение: 258 комментариев
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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Новые губернаторы прошли кузницу кадров РАНХиГС

          Липецкая и Курганская области получили руководителей с большим опытом управленческой работы   3 октября 2018, 00:40
          Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          Президент обновил руководство Липецкой и Курганской областей. Регионы укрепили опытными кадрами – финансистом и экономистом. Игорь Артамонов доказал свою эффективность на ответственных постах в Сбербанке. Вадим Шумков занимался стратегическим планированием в нефтеносной Тюменской области. Что общего у новых назначенцев?

          Владимир Путин во вторник подписал указы о назначении и. о. губернаторов Липецкой и Курганской областей. Ранее в тот же день стало известно об уходе со своих постов глав этих регионов Олега Королева и Алексея Кокорина.

          Новым руководителем Липецкой области стал Игорь Артамонов, 51-летний уроженец Буденновска Ставропольского края, который с начала 90-х работал в системе Сбербанка. За это время он управлял его региональными подразделениями на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Западной Сибири. С 2013 года Артамонов возглавлял Среднерусский банк, то есть подразделение Сбера в Центральной России, и был вице-президентом Сбербанка.

          Курганскую область в ранге врио возглавил 47-летний Вадим Шумков. Он родом из Кургана, но большую часть жизни проработал в соседней Тюменской области. В том числе, в команде Сергея Собянина в бытность того тюменским губернатором. В 2012 году занял пост зама при губернаторе Владимире Якушеве – нынешнем министре ЖКХ. 

          Отметим, что оба управленца – участники программы подготовки кадрового резерва, которую ведет Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Программа была начата по поручению Путина. «Первый поток» стартовал летом 2017 года на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС, при участии Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и Московской школы управления «Сколково».

          Артамонов и Шумков вошли во «второй поток» этой программы. Напомним, из выпускников первого потока двое вошли в состав федерального правительства. Это Михаил Котюков, глава министерства науки и высшего образования и министр транспорта Евгений Дитрих. «Многие из губернаторов, которые были избраны 9 сентября, также закончили этот учебный курс», – отметил по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД член правления Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров. - «Можно сказать, что это уже не только «бизнес-инкубатор», но и школа руководителей».

          Назначение Шумкова и Артамонова свидетельствует об эффективности  программы, констатировал директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

          «Для меня очень приятно, что слушатели, которые проходят обучение по программе подготовки кадрового резерва, получают назначения на такие высокие посты. Это свидетельствует об эффективности программы», – сказал Комиссаров агентству ТАСС. Оба назначенца продолжают обучение по этой программе, добавил он.

          Эксперты указывают, что в обоих случаях назначение новых и.о. губернаторов произошло в тех регионах, где есть объективная необходимость улучшения качества управления. В случае с Артамоновым – это приход на руководящие посты в регионы людей с опытом корпоративного управления. Что касается Шумкова – это выдвижение управленцев с опытом работы в администрации крупного региона.

          «Главное – это продолжение курса на обновление управленческого корпуса в России, – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент «Фонда открытой новой демократии», политолог Анна Федорова. – Важно, как именно это обновление происходит. Назначены люди компетентные, с хорошим современным образованием, что важно. Потому что в современных условиях нужны не те, кто просто где-то работал и чему-то научился, а люди, обладающие современными управленческими компетенциями. У обоих врио впечатляющий профессиональный опыт. Это важно для регионов, куда они назначены», – отмечает эксперт.

          «В обоих регионах надо решать проблемы, связанные с экономикой и социальной сферой. Логично, что туда приходят люди из ведущих управленческих команд России»,

          – указывает собеседница.

          По мнению Федоровой, в плюс Артамонову и Шумкову идет и их подготовка в РАНХиГС: «Есть уверенность в том, что они обладают соответствующими профессиональными компетенциями. Сама по себе программа является настоящей кузницей кадров. Мы видим, что те врио губернаторов, которые ее  уже закончили, смогли победить на выборах и избраться. Поэтому в целом для повышения качества управления и обновления управленческого корпуса программа РАНХиГС крайне важна».


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