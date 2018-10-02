Путин назначил новых руководителей Липецкой и Курганской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении и.о. губернаторов Липецкой и Курганской областей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», – передает его слова РИА «Новости».

Об уходе со своих постов глав Липецкой и Курганской области – Олега Королева и Алексея Кокорина – стало известно во вторник.