Губернатор Курганской области сложил полномочия

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин решил покинуть свой пост из-за перехода на новое место работы, сообщается на сайте областного правительства.

Из сообщения следует, что 2 октября Кокорин «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы».

Ранее в СМИ появились сведения о скорой отставке Кокорина.