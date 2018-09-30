Появились сведения о скорой отставке еще одного губернатора

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин скоро может уйти в отставку, о решении объявят в ближайшие дни, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что отставка произойдет в рамках новой ротации губернаторского корпуса, об этом сообщают два близких к администрации президента источника, утверждает РБК.

По данным источников, решение уже принято, официально о нем будет объявлено в ближайшее время.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность дальнейшей ротации губернаторского корпуса.

Ранее на этой неделе президент сменил губернаторов в трех регионах: Кабардино-Балкарии, Приморье, Астраханской области.