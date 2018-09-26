Путин сменил главу Кабардино-Балкарии

Глава России Владимир Путин предложил сотруднику администрации президента Казбеку Кокову занять должность главы Республики Кабардино-Балкария.

На встрече с Казбеком Коковым президент сообщил, что нынешний глава республики Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву.

«В этой связи я хотел бы с вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что вы там сами работали, работали в разных качествах, были заместителем министра, потом были депутатом парламента Кабардино-Балкарии. И уже на протяжении многих лет вы работаете в администрации президента», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил Кокову вернуться в Кабардино-Балкарию «в качестве исполняющего обязанности главы республики».

«Спасибо большое. Спасибо за оказанное доверие. Я готов», – ответил Коков.

Отец Казбека Кокова, Валерий Коков, почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии. С 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год – президентом республики.

Ранее в среду Путин сменил губернатора Астраханской области.