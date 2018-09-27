Песков не исключил дальнейшей ротации губернаторского корпуса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает продолжения процесса ротации губернаторского корпуса.

«Уже была определенная серия, как вы говорите. Но нельзя исключать, естественно, продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса – это не серия, это – перманентный процесс, который проходит практически постоянно», – передает его слова ТАСС.

При этом он не стал комментировать информацию о возможной отставке оренбургского губернатора Юрия Берга, о чем ранее сообщал источник, утверждая, что его место может занять депутат Госдумы Владимир Гутенев, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга. Что касается кадровых решений президента – принимать отставку или нет, назначить исполняющим обязанности или нет – мы традиционно это не анонсируем. Если такие события состоятся, мы проинформируем вас, как мы это делаем традиционно», – сказал Песков.

Накануне президент сменил губернаторов в трех регионах: Кабардино-Балкарии, Приморье, Астраханской области.