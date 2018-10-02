Липецкий губернатор решил покинуть свой пост

Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением перевести его на другую работу, сообщает пресс-служба администрации области. Ранее в понедельник свои полномочия сложил также глава Курганской области.

«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение», – говорится в обращении Королева на сайте администрации области.

Он также пообещал сделать все ради продолжения развития Липецкой области.

Королев добавил, что руководил областью 26 лет, и поблагодарил Путина, правительство страны и жителей региона за поддержку.

«21-й год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», – заявил он.

Глава пресс-службы губернатора региона Александр Царик пояснил, что заявление Королев передал Путину 1 октября в ходе личной встречи, сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник свои полномочия сложил также глава Курганской области.