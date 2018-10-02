Новые главы Курганской и Липецкой областей оказались выпускниками программы РАНХиГС

Управленцы, которым во вторник президент Владимир Путин доверил руководство Липецкой и Курганской областями, ранее обучались по программе подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Игорь Артамонов и Вадим Шумков закончили «второй поток» этой программы.

Другие выпускники программы кадрового резерва РАНХиГС ранее в этом году также получили назначения на высокие посты и даже возглавили министерства. Например, из выпускников первого потока программы двое стали министрами – это Михаил Котюков (министр науки и высшего образования) и Евгений Дитрих (министр транспорта).

12 выпускникам первого и второго потоков программы было предложено исполнять обязанности глав регионов, и они успешно прошли выборы губернаторов.

Напомним, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначении и. о. губернаторов Липецкой и Курганской областей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», – передает его слова РИА «Новости».

Шумков ранее занимал должность вице-губернатора Тюменской области, Артамонов работал вице-президентом Сбербанка - председателем Среднерусского банка.

Об уходе со своих постов глав Липецкой и Курганской области – Олега Королева и Алексея Кокорина – стало известно ранее во вторник.

Куратор программы, по которой обучались Шумков и Артамонов, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в интервью газете ВЗГЛЯД ранее напоминал, на обучение пришли люди с яркими лидерскими качествами, с амбициями, тем не менее им удалось очень просто влиться в команду.

«Может, это удалось в том числе и потому, что мы включили какие-то элементы командообразования. Может, и вовсе не поэтому. Но они все настолько сдружились, что действительно теперь можно говорить об одной единой команде», – отмечал проректор.

«Я надеюсь, что каждого из наших выпускников ждут разные карьерные взлеты. Конечно, не все они станут губернаторами, такой задачи никогда не стояло, но уверен, что все они будут успешными», – говорил Комиссаров ТАСС. «Главный принцип конкурса останется – это прозрачность и равные возможности», – заключил Комиссаров.



Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению президента России. Первый поток программы запущен в июне прошлого года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС в сотрудничестве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики.