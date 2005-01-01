Эксперты: Кремль продолжает курс на омоложение региональных элит

Путин продвигает тех молодых управленцев, которые успели показать свои «соответствующие компетенции». Так эксперты оценили решение президента назначить на Ямал и в Тюмень двух молодых руководителей – 30-летнего Дмитрия Артюхова и 44-летнего Александра Моора.

Пресс-секретарь губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Наталья Хлопунова рассказала газете ВЗГЛЯД, что Дмитрий Артюхов хорошо известен в регионе, поэтому его назначение стало «очень хорошим знаком». «Человек очень много сделал на посту заместителя губернатора. Все его дела в экономической сфере, в том числе и в промышленности хорошо всем известны, они на слуху», – рассказала Хлопунова.

По ее словам, с участием Артюхова, к примеру, прошла закладка капсулы в основание Северного широтного хода – проектируемой железнодорожной магистрали. «Началось строительство арктической магистрали, которую ждали очень много лет. Наверное, больше 20 лет говорили, что нужна арктическая железная дорога, нужен мост через реку Обь. И это событие произошло не так давно. В том числе этот проект продвигал и Дмитрий Андреевич Артюхов совместно с тогдашним губернатором Дмитрием Николаевичем Кобылкиным», – напомнила Хлопунова.

Она подчеркнула, что новый губернатор «очень давно» находится в органах власти региона, поэтому он сразу же сможет приступить к решению насущных вопросов, ему не нужно время на вхождение в курс.

«Последний год он был заместителем губернатора по экономике и курировал крупные промышленные проекты, в том числе стратегические. Проектные подходы начали внедряться именно с его приходом на должность вице-губернатора по экономике. Поэтому никакой потери времени не будет. Этот человек хорошо знает все проблемы и перспективы региона», – подытожила Хлопунова.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин назначил двух новых руководителей регионов. Один из назначенцев был до сих пор вице-губернатором – это Дмитрий Артюхов ­на Ямале. Другой – мэром столицы региона, как Александр Моор в Тюменской области. В сентябре им обоим предстоит теперь пройти через выборы, будучи уже в статусе врио губернаторов. Кстати, Тюмень известна как «регион-матрешка», поскольку в него как раз и входит Ямало-Ненецкий автономный округ, который теперь возглавит Артюхов.

После встречи с Путиным, которая проходила в Кремле, сам Александр Моор не скрывал, что назначение стало для него сюрпризом. «Конечно, неожиданно было. Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы и жители Тюменской области выберут губернатора», – цитирует Моора ТАСС.

Он пообещал не только сохранить управляемость, преемственность региона, но и обеспечить «реализацию всех проектов, которые были задуманы и начаты» его предшественником ­– Владимиром Якушевым.

Напомним, что посты руководителей регионов освободились после того, как в середине мая Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил кандидатуры Владимира Якушева на должность министра строительства и ЖКХ, а Дмитрия Кобылкина – министра природных ресурсов и экологии.

В свою очередь, Артюхов, с которым Путин также побеседовал в Кремле, поблагодарил президента за доверие. «Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать, – цитирует пресс-служба правительства ЯНАО Артюхова. –

Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано... Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков».

Артюхов также добавил, что опыт работы в команде прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина «невозможно переоценить», передает РИА «Новости».

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов отмечает, что Моор и Артюхов – оба молодые, «оба отличники и члены путинского кадрового резерва, участвовали и курировали конкурс «Лидеры России», оба занимались бизнесом, экономикой».

«Нельзя не отметить, что оба имеют очень хорошее образование международного уровня. Назначение Моора и Артюхова планировалось еще несколько лет назад на замещение высших должностей в структурах исполнительной власти. Это понятная и логичная кадровая линия президента на назначение молодых перспективных технократов, которые будут работать, заниматься делом, реализовывать «суперуказ» Путина, а не уходить в политику. Это вполне в концепции президента Путина на кадровое обновление и технологический прорыв», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

Он согласен с мнением о том, что для других мэров пример Моора станет стимулом работать еще эффективнее. «Опыт и назначение молодых городских менеджеров, выборных мэров показывает, что у них есть перспективы. Они уходят потом либо первыми вице-губернаторами, либо руководителями регионов. Это мы видим по Якутии, по Новосибирской области и «тюменской матрешке». Это нормальный карьерный рост для мэров-отличников», – считает Смирнов.

Член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев также назвал назначения «логичными и очень понятными». «Это люди, которые хорошо знают регион. Такая практика продолжается. У нас много губернаторов было назначено из числа бывших заместителей губернатора. У нас есть разные категории, откуда выбираются губернаторы. Их пускают на эти должности на вырост, чтобы они получили опыт работы на земле или, наоборот, показали имеющиеся компетенции, чтобы регион продвинуть», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

«Оба региона обладают своей спецификой. И вводить туда человека, не связанного с самим регионом, не обладающего знаниями о нем, посчитали нецелесообразным», – добавил политолог.

Что касается возраста Артюхова, то Григорьев отметил: президент «очень хорошо относится к кадровому обновлению и поддерживает ту молодежь, которая показала себя в качестве людей, обладающими соответствующими компетенциями». «30 лет – это вполне возраст профессионалов, если человек занимался государственной работой на протяжении долгого времени», – подытожил Максим Григорьев.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что назначение подтверждает тезис о системном обновлении губернаторского корпуса. Назначение эксперт назвала сигналом для других успешных градоначальников, для которых открываются возможности продвигаться не только в своем регионе, но и по всей России.

Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что Моор стал восьмым выпускником программы подготовки управленческого резерва академии, который усаживается в губернаторское кресло, а Артюхов показал высокие результаты в конкурсе «Лидеры России» (участвовал от ЯНАО в полуфинале конкурса 4-6 декабря в Екатеринбурге). «Я надеюсь, что каждого из наших выпускников ждут разные карьерные взлеты. Конечно, не все они станут губернаторами, такой задачи никогда не стояло, но уверен, что все они будут успешными», – сказал Комиссаров в интервью ТАСС.

Он отметил, что второй конкурс «Лидеры России», как ожидается, будет запущен предстоящей осенью. Конкурс претерпит небольшие изменения, в частности, поменяются некоторые задания. «Главный принцип конкурс останется – это прозрачность и равные возможности», – заключил Комиссаров.