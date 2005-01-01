Эксперты: Кремль продолжает курс на омоложение региональных элит

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...

Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...

«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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      Путин открыл Крымский мост

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          Эксперты: Кремль продолжает курс на омоложение региональных элит

             29 мая 2018, 18:30
          Фото: tyumen-city.ru, mguu.ru
          Текст: Андрей Резчиков

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          Путин продвигает тех молодых управленцев, которые успели показать свои «соответствующие компетенции». Так эксперты оценили решение президента назначить на Ямал и в Тюмень двух молодых руководителей – 30-летнего Дмитрия Артюхова и 44-летнего Александра Моора.

          Пресс-секретарь губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Наталья Хлопунова рассказала газете ВЗГЛЯД, что Дмитрий Артюхов хорошо известен в регионе, поэтому его назначение стало «очень хорошим знаком». «Человек очень много сделал на посту заместителя губернатора. Все его дела в экономической сфере, в том числе и в промышленности хорошо всем известны, они на слуху», – рассказала Хлопунова.

          По ее словам, с участием Артюхова, к примеру, прошла закладка капсулы в основание Северного широтного хода – проектируемой железнодорожной магистрали. «Началось строительство арктической магистрали, которую ждали очень много лет. Наверное, больше 20 лет говорили, что нужна арктическая железная дорога, нужен мост через реку Обь. И это событие произошло не так давно. В том числе этот проект продвигал и Дмитрий Андреевич Артюхов совместно с тогдашним губернатором Дмитрием Николаевичем Кобылкиным», – напомнила Хлопунова.

          Она подчеркнула, что новый губернатор «очень давно» находится в органах власти региона, поэтому он сразу же сможет приступить к решению насущных вопросов, ему не нужно время на вхождение в курс.

          «Последний год он был заместителем губернатора по экономике и курировал крупные промышленные проекты, в том числе стратегические. Проектные подходы начали внедряться именно с его приходом на должность вице-губернатора по экономике. Поэтому никакой потери времени не будет. Этот человек хорошо знает все проблемы и перспективы региона», – подытожила Хлопунова. 

          Напомним, во вторник президент Владимир Путин назначил двух новых руководителей регионов. Один из назначенцев был до сих пор вице-губернатором – это Дмитрий Артюхов ­на Ямале. Другой – мэром столицы региона, как Александр Моор в Тюменской области. В сентябре им обоим предстоит теперь пройти через выборы, будучи уже в статусе врио губернаторов.  Кстати, Тюмень известна как «регион-матрешка», поскольку в него как раз и входит Ямало-Ненецкий автономный округ, который теперь возглавит Артюхов.

          После встречи с Путиным, которая проходила в Кремле, сам  Александр Моор не скрывал, что назначение стало для него сюрпризом. «Конечно, неожиданно было. Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы и жители Тюменской области выберут губернатора», – цитирует Моора ТАСС.

          Он пообещал не только сохранить управляемость, преемственность региона, но и обеспечить «реализацию всех проектов, которые были задуманы и начаты» его предшественником ­– Владимиром Якушевым.

          Напомним, что посты руководителей регионов освободились после того, как в середине мая Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил кандидатуры Владимира Якушева на должность министра строительства и ЖКХ, а Дмитрия Кобылкина – министра природных ресурсов и экологии.

          В свою очередь, Артюхов, с которым Путин также побеседовал в Кремле, поблагодарил президента за доверие. «Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать, – цитирует пресс-служба правительства ЯНАО Артюхова. –

          Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано... Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков».

          Артюхов также добавил, что опыт работы в команде прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина «невозможно переоценить», передает РИА «Новости».

          Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов отмечает, что Моор и Артюхов – оба молодые, «оба отличники и члены путинского кадрового резерва, участвовали и курировали конкурс «Лидеры России», оба занимались бизнесом, экономикой».

          «Нельзя не отметить, что оба имеют очень хорошее образование международного уровня. Назначение Моора и Артюхова планировалось еще несколько лет назад на замещение высших должностей в структурах исполнительной власти. Это понятная и логичная кадровая линия президента на назначение молодых перспективных технократов, которые будут работать, заниматься делом, реализовывать «суперуказ» Путина, а не уходить в политику. Это вполне в концепции президента Путина на кадровое обновление и технологический прорыв», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

          Он согласен с мнением о том, что для других мэров пример Моора станет стимулом работать еще эффективнее. «Опыт и назначение молодых городских менеджеров, выборных мэров показывает, что у них есть перспективы. Они уходят потом либо первыми вице-губернаторами, либо руководителями регионов. Это мы видим по Якутии, по Новосибирской области и «тюменской матрешке». Это нормальный карьерный рост для мэров-отличников», – считает Смирнов.

          Член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев также назвал назначения «логичными и очень понятными». «Это люди, которые хорошо знают регион. Такая практика продолжается. У нас много губернаторов было назначено из числа бывших заместителей губернатора. У нас есть разные категории, откуда выбираются губернаторы. Их пускают на эти должности на вырост, чтобы они получили опыт работы на земле или, наоборот, показали имеющиеся компетенции, чтобы регион продвинуть», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

           «Оба региона обладают своей спецификой. И вводить туда человека, не связанного с самим регионом, не обладающего знаниями о нем, посчитали нецелесообразным», – добавил политолог.

          Что касается возраста Артюхова, то Григорьев отметил: президент «очень хорошо относится к кадровому обновлению и поддерживает ту молодежь, которая показала себя в качестве людей, обладающими соответствующими компетенциями». «30 лет – это вполне возраст профессионалов, если человек занимался государственной работой на протяжении долгого времени», – подытожил Максим Григорьев.

          Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что назначение подтверждает тезис о системном обновлении губернаторского корпуса. Назначение эксперт назвала сигналом для других успешных градоначальников, для которых открываются возможности продвигаться не только в своем регионе, но и по всей России.

          Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что Моор стал восьмым выпускником программы подготовки управленческого резерва академии, который усаживается в губернаторское кресло, а Артюхов показал высокие результаты в конкурсе «Лидеры России» (участвовал от ЯНАО в полуфинале конкурса 4-6 декабря в Екатеринбурге). «Я надеюсь, что каждого из наших выпускников ждут разные карьерные взлеты. Конечно, не все они станут губернаторами, такой задачи никогда не стояло, но уверен, что все они будут успешными», – сказал Комиссаров в интервью ТАСС.

          Он отметил, что второй конкурс «Лидеры России», как ожидается, будет запущен предстоящей осенью. Конкурс претерпит небольшие изменения, в частности, поменяются некоторые задания. «Главный принцип конкурс останется – это прозрачность и равные возможности», – заключил Комиссаров.


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