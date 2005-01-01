Путин назначил врио губернатора ЯНАО

Президент Владимир Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, он стал самым молодым главой региона, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сам Артюхов выразил благодарность президенту за высокое доверие и подчеркнул, что приложит все силы, чтобы вести регион вперед.

«Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю все возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать. Я вырос на Ямале, это мой дом. Все запланированное будет реализовано... Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперед и оправдать ожидания земляков», – цитирует пресс-служба правительства ЯНАО слова Артюхова.

Он также добавил, что опыт работы в команде прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина «невозможно переоценить», передает РИА «Новости».

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. С рождения живет и работает на Ямале.

Окончил Тюменский государственный университет по специальности «магистр экономики» и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Получил степень МВА в Сингапурском университете управления.

Трудовая деятельность Артюхова началась в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 года работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2012–2013 годах был включен в резерв управленческих кадров региона в качестве потенциального руководителя исполнительного органа власти. С 2016 года – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что Артюхов, которому в феврале исполнилось 30 лет, участвовал в конкурсе «Лидеры России» и дошел до полуфинала. После нынешнего назначения он «сменил» в рейтинге самых молодых губернаторов главу Калининградской области 31-летнего Антона Алиханова.