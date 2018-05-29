Эксперт предсказала победу Александра Моора на предстоящих выборах

Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
Разделы

Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «нравственный метроном» ополчился на гей-кандидата

Пархоменко обвинил Красовского в эксплуатации темы гомофобииФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС, кадр из видео
Первого гей-кандидата в мэры Москвы Антона Красовского обвинили в эксплуатации темы нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналист Сергей Пархоменко считает, что ВИЧ-положительный Красовский «строит свое благополучие» на «циничной, хладнокровной эксплуатации темы гомофобии и дискриминации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Оппоненты Пархоменко нашли чем ответить «нравственному метроному гуманитарной сферы». Подробности...
Перейти а раздел…

Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 17 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Китай вытеснил российское оружие с крупного рынка
          Нидерланды оценили реакцию России на обвинение в уничтожении МH17Лавров рассказал, как Лондон «охмурил» ЕСЛавров рассказал о просьбе Обамы к Путину по поводу ЯнуковичаИзбран новый президент Олимпийского комитета России
          Тбилиси: Россия открыла новый фронт против ГрузииРодные погибшей девочки в эфире украинского ТВ обвинили в обстреле ВСУДипломаты сообщили о дискриминации российских детей при въезде в БританиюКремль сказал, как по-русски называется расследование Мюллера
          Из-за нехватки газа под Харьковом остановилась крупнейшая ТЭЦ УкраиныПоявилось фото АПЛ БС-64 «Подмосковье» с новейшим оборудованиемПосол объяснил запрет польскому политологу на въезд в РоссиюТрассу «Таврида» проверили с помощью чашки кофе

          Главная тема


          Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

          гражданская война


          Украина провела учения боевой авиации в Донбассе

          Высокая дипломатия


          Штайнмайер посоветовал Украине не критиковать Германию

          Великая княжна


          Глава дома Романовых дала россиянам совет по поводу санкций

          крылатые ракеты


          Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

          через турцию в европу


          Азербайджан открыл «Южный газовый коридор»

          государственный шантаж


          США предупредили Индию о последствиях закупки С-400 у России

          холодная война


          Последняя зарубежная битва советских военспецов едва не привела к катастрофе

          конвенция монтре


          Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

          «ультиматум Помпео»


          Дмитрий Дробницкий: Хорошо, что от Ирана не потребовали выдать США верховного аятоллу!

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Эксперт предсказала победу Александра Моора на предстоящих выборах

          29 мая 2018, 16:16

          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати

          Назначение Моора совершенно логичное. Человек, который успешно справлялся с развитием крупного города и знает регион, уместно выглядит на посту врио губернатора, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя назначение Александра Моора главой Тюменской области.

          Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова убеждена, что решение назначить временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области замглавы региона Александра Моора подтверждает тезис о системном обновлении губернаторского корпуса.

          «Александр Моор успешно проявил себя на предыдущей должности. Он обладает хорошим образованием. Он выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС. Он учился вместе с Травниковым, Воскресенским, Цыбульским, Никитиным, а также с и.о. главы Омской области  Бурковым и и.о. главы Орловской области Клычковым», – отметила эксперт.

          По ее словам, когда Моор был мэром Тюмени, то показывал в рейтингах руководителей городов хорошие результаты. «Назначение Моора совершенно логичное. Человек, который успешно справлялся с развитием крупного города и знает регион, уместно выглядит на посту врио губернатора. Поэтому, предполагаю, жители окажут Моору поддержку», – отметила Федорова.  

          Это уже не первый случай подобного кадрового решения – ранее врио губернаторами стали мэр Вологды Андрей Травников, переехавший в Новосибирск, и бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, который теперь возглавил Самарскую область, правда,он успел поработать еще и сенатором.

          «Если брать нашу новейшую историю, во многих регионах были жесткие конфликты между мэрами и губернаторами. В большинстве случаев это не шло на пользу региону. Сейчас этот феномен уходит в прошлое», – отметила Федорова.

          Назначение мэров городов эксперт назвала сигналом для других успешных градоначальников, для которых открываются возможности продвигаться не только в своем регионе, но и по всей России.

          «Это понятный сигнал мэрам: если вы будете хорошо работать, для вас открыты дальнейшие карьерные возможности, и необязательно в пределах вашего же региона. Это вдохновляет людей на то, чтобы учиться, участвовать в открытых конкурсах, управленческих программах. Если вы просто сидите на месте и не развиваетесь, то вряд ли у вас будет возможность для дальнейшего карьерного роста. Если вы готовы осваивать современные технологии, быть открытым, у вас есть перспектива», – считает Анна Федорова.

          Как отмечают в экспертном сообществе, в целом современная системная кадровая работа предполагает продвижение людей по разным уровням управления, и горизонтальную ротацию (в данном случае – по регионам). Такой подход – уже сложившаяся тенденция. Успешные губернаторы переходят в министерства (Кобылкин, Козлов, Якушев), а успешные замминистров могут претендовать на руководство регионами (Воскресенский, Никитин, Цыбульский Цыденов). Кроме того, востребованы в управлении регионами и успешные представители бизнеса (Сергей Цивилев перешел на должность ВРИО губернатора Кемеровской области из руководства угольной компании).

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева. Моор пообещал главе государства продолжить реализацию проектов, которые были запланированы и запущены при Якушеве.

          Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. С 1994-го по 1997 год был экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». С 1997-го по 2000 год – начальник отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат».

          В 2000–2001 годах был зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север». С 2001-го по 2003 год – замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003-го по 2005 год – генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ». В том же году стал замдиректора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

          С 26 декабря 2005 года – заместитель губернатора Тюменской области. С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени. Глава администрации города Тюмени (2011-2018). Лучший мэр России 2016 года по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России. Женат, воспитывает четверых детей.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............