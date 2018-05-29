Эксперт предсказала победу Александра Моора на предстоящих выборах

Назначение Моора совершенно логичное. Человек, который успешно справлялся с развитием крупного города и знает регион, уместно выглядит на посту врио губернатора, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя назначение Александра Моора главой Тюменской области.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова убеждена, что решение назначить временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области замглавы региона Александра Моора подтверждает тезис о системном обновлении губернаторского корпуса.

«Александр Моор успешно проявил себя на предыдущей должности. Он обладает хорошим образованием. Он выпускник потока Высшей школы госуправления РАНХиГС. Он учился вместе с Травниковым, Воскресенским, Цыбульским, Никитиным, а также с и.о. главы Омской области Бурковым и и.о. главы Орловской области Клычковым», – отметила эксперт.

По ее словам, когда Моор был мэром Тюмени, то показывал в рейтингах руководителей городов хорошие результаты. «Назначение Моора совершенно логичное. Человек, который успешно справлялся с развитием крупного города и знает регион, уместно выглядит на посту врио губернатора. Поэтому, предполагаю, жители окажут Моору поддержку», – отметила Федорова.

Это уже не первый случай подобного кадрового решения – ранее врио губернаторами стали мэр Вологды Андрей Травников, переехавший в Новосибирск, и бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, который теперь возглавил Самарскую область, правда,он успел поработать еще и сенатором.

«Если брать нашу новейшую историю, во многих регионах были жесткие конфликты между мэрами и губернаторами. В большинстве случаев это не шло на пользу региону. Сейчас этот феномен уходит в прошлое», – отметила Федорова.

Назначение мэров городов эксперт назвала сигналом для других успешных градоначальников, для которых открываются возможности продвигаться не только в своем регионе, но и по всей России.

«Это понятный сигнал мэрам: если вы будете хорошо работать, для вас открыты дальнейшие карьерные возможности, и необязательно в пределах вашего же региона. Это вдохновляет людей на то, чтобы учиться, участвовать в открытых конкурсах, управленческих программах. Если вы просто сидите на месте и не развиваетесь, то вряд ли у вас будет возможность для дальнейшего карьерного роста. Если вы готовы осваивать современные технологии, быть открытым, у вас есть перспектива», – считает Анна Федорова.

Как отмечают в экспертном сообществе, в целом современная системная кадровая работа предполагает продвижение людей по разным уровням управления, и горизонтальную ротацию (в данном случае – по регионам). Такой подход – уже сложившаяся тенденция. Успешные губернаторы переходят в министерства (Кобылкин, Козлов, Якушев), а успешные замминистров могут претендовать на руководство регионами (Воскресенский, Никитин, Цыбульский Цыденов). Кроме того, востребованы в управлении регионами и успешные представители бизнеса (Сергей Цивилев перешел на должность ВРИО губернатора Кемеровской области из руководства угольной компании).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева. Моор пообещал главе государства продолжить реализацию проектов, которые были запланированы и запущены при Якушеве.

Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. С 1994-го по 1997 год был экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». С 1997-го по 2000 год – начальник отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат».

В 2000–2001 годах был зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север». С 2001-го по 2003 год – замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003-го по 2005 год – генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ». В том же году стал замдиректора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

С 26 декабря 2005 года – заместитель губернатора Тюменской области. С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени. Глава администрации города Тюмени (2011-2018). Лучший мэр России 2016 года по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России. Женат, воспитывает четверых детей.