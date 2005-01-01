Путин назначил врио губернатора Тюменской области

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сам Моор назвал переход с поста мэра Тюмени на новую должность неожиданным. «Конечно, неожиданно было (назначение на пост врио губернатора Тюменской области). Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы, и жители Тюменской области выберут губернатора», – сказал Моор, передает ТАСС.

Он добавил, что продолжит реализацию проектов, которые были запланированы и запущены при Якушеве. «Оперативные задачи - это, конечно, сохранить управляемость, преемственность, ... обеспечить реализацию всех проектов, которые были задуманы и начаты Владимиром Владимировичем Якушевым», – добавил он.

18 мая Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым одобрил кандидатуру Владимира Якушева на должность министра строительства и ЖКХ.

Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «экономист». Кроме того, он окончил Высшую школу госуправления РАНХиГС при президенте РФ.

С 1994-го по 1997 год был экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». С 1997-го по 2000 год – начальник отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат».

В 2000–2001 годах был зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север». С 2001-го по 2003 год – замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003-го по 2005 год – генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ». В том же году стал замдиректора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

С 26 декабря 2005 года – заместитель губернатора Тюменской области. С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени.

Женат, воспитывает четверых детей.