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Кириенко посетил Херсон
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил пункты выдачи российских паспортов и сим-карт и отделение российского Промсвязьбанка (ПСБ) в Херсоне, а также провел совещание с властями региона по широкому кругу вопросов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации с главой Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо провели совещание по самому широкому спектру вопросов. Обсуждалось ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные и многие другие вопросы», – сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
По словам замглавы ВГА, перед совещанием Кириенко посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и открывшееся на днях отделение российского банка ПСБ.
«По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами – увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», – сообщил Стремоусов.
«Пока были в аптеке, поговорил с девчонками – говорят, что стали поступать новые лекарства, которых давно не было, а некоторые лекарства появились впервые. Более того они говорят со ссылкой на свое руководство, что ожидаются еще большие поставки лекарств из России», – добавил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.
«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников. На что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях, он говорит, что Бог в «веянии тихого ветера»: «Глас хлада тонка и тамо Господь». Так и Россия к нам заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь, что Россия тут навсегда», – заключил Стремоусов.
Напомним, 1 июля Кириенко посетил Харьковскую область.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Украинская сторона выдвинула требования к России
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Турецкая таможня рассказала о задержании российского судна
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», – сказал собеседник РИА «Новости», пожелавший остаться неназванным.
Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его
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Украинские войска отвели от Лисичанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил президент, «в частности это касается и Лисичанска».
В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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Военный эксперт: Удар возмездия по Украине можно нанести в течение двух часов
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«Все командные пункты ВСУ, все центры принятия решений и другие объекты известны до запятой, все координаты есть до метра», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев, комментируя удары ВСУ по Белгороду и Курску. Сообщается, что в результате обстрела Белгорода погибло до пяти мирных жителей.
«У нас есть силы и средства для нанесения удара не только по тому центру, где были приняты решения стрелять по мирному Белгороду – но и одновременно по всей системе управления Вооруженными силами Украины. Уверяю вас, для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда», – подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС.
Следует признать, что ВСУ прикрываются мирными жителями Украины, отметил Хатылев. «Но нам следует позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска, Брянска», – подчеркнул собеседник.
Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым районам Белгорода и Курска, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в областном центре погибли три человека, четверо (в том числе ребенок) пострадали. Ранее источники Telegram-канала Baza сообщали, что число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
Частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены. По заявлению Конашенкова, российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. Но в результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных БПЛА «Рейс».
«Судя по разрушениям и ведению огня, а также по тому, как работала наша ПВО, «Точка У» действительно присутствовала при обстреле Белгорода. Но также однозначно работала РСЗО: возможно, «Град», – высказал предположение Хатылев. Эксперт также прокомментировал сообщения о возможном использовании украинской стороной американских РСЗО HIMARS. «Когда увидим, что упало на месте, тогда и скажем», – заметил собеседник.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал в Telegram-канале другой сенатор – Константин Долгов.
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Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду
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Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.
Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.
В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Ударом ВКС в Николаеве уничтожено до 120 иностранных наемников
Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаева уничтожено до 120 солдат удачи», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ВС России и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
«Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле, военные ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника.
В субботу союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
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«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.
«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».
Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.
На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.
Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».
«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.
«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».
«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».
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МИД Британии выступил за конфискацию российских активов
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.
«Мы плотно изучаем этот вопрос», – заявила Трасс, добавив, что в Канаде «только что приняли соответствующий закон». Над данным вопросом МИД Великобритании работает «вместе с МВД и минфином». По словам министра, необходимо, «хорошо проработать все детали этого вопроса». Трасс сказала, что парламенту Великобритании, вероятно, придется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. При этом она допустила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников
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Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также десять украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, Конашенков заявил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня «Химарс» в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.
Отмечается, что ВКС России за сутки уничтожили десять пунктов управления в районах населенных пунктов Спорное Донецкой народной республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой народной республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области.
Также в восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС России ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
Также воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле. Кроме того, Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
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Курский губернатор показал сбитые украинские беспилотники
Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото, сбитых средствами ПВО ВС России на подлете к Курску, украинских беспилотников «Стриж».
Фотографии обломков уничтоженных дронов он опубликовал в своем Telegram-канале.
Российские системы ПВО превратили украинские разведывательные беспилотники в груду металла.
В воскресенье утром Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
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Украине пришлось сократить использование беспилотников из-за российской ПВО
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Вооруженным силам Украины пришлось сократить использование беспилотников, теперь Киев просит у стран Запада современные истребители, пишут СМИ.
Business Insider пишет, что «на первом этапе» конфликта БПЛА «казались чудом для украинских сил». Однако, как сообщают эксперты, «беспилотники становятся все менее эффективными». Указывается, что «Россия укрепляет свои системы обороны, глушит и сбивает данные аппараты, одновременно развивая свой потенциал».
Средства РЭБ и ПВО России стали лучше организованы, пишет издание. Так, российские войска задействуют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников, а затем глушат их связь. В результате в Киеве боятся поражения БПЛА при первом же вылете, а потому ограничивают применение дорогостоящих беспилотников, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники, на Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.
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Посол Украины заявил о задержании Турцией российского судна
Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.