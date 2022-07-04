Кириенко посетил Херсон

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил пункты выдачи российских паспортов и сим-карт и отделение российского Промсвязьбанка (ПСБ) в Херсоне, а также провел совещание с властями региона по широкому кругу вопросов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации с главой Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо провели совещание по самому широкому спектру вопросов. Обсуждалось ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные и многие другие вопросы», – сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам замглавы ВГА, перед совещанием Кириенко посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и открывшееся на днях отделение российского банка ПСБ.

«По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами – увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», – сообщил Стремоусов.

«Пока были в аптеке, поговорил с девчонками – говорят, что стали поступать новые лекарства, которых давно не было, а некоторые лекарства появились впервые. Более того они говорят со ссылкой на свое руководство, что ожидаются еще большие поставки лекарств из России», – добавил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников. На что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях, он говорит, что Бог в «веянии тихого ветера»: «Глас хлада тонка и тамо Господь». Так и Россия к нам заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь, что Россия тут навсегда», – заключил Стремоусов.

Напомним, 1 июля Кириенко посетил Харьковскую область.

В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.