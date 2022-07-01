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Кириенко посетил Харьковскую область
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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Кириенко приехал в гуманитарный центр в Купянске, он пообщался с волонтерами МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», поблагодарив их за работу. Один из волонтеров Александр Куликов ознакомил Кириенко с работой центра, передает РИА «Новости».
В Купянск прибыл десант волонтеров МГЕР и «Волонтерской Роты». За десять дней активисты раздали жителям более 20 тонн продуктов, передает ТАСС.
Напомним, до этого Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь. Он выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона за то, что город живет мирной жизнью.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный
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Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.
«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.
Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.
О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».
«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.
«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС
, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
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Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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Минобороны опровергло спекуляции по поводу вывода войск с острова Змеиный
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Сообщения об оставлении острова Змеиный ВС России из-за массированных атак ВСУ не соответствуют действительности, российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, выполнил задачу и покинул остров, сообщило Минобороны.
«Фейк: Российские войска покинули остров Змеиный, не выдержав атак ВСУ. Об этом пишут украинские источники и западные СМИ, например New York Times. Правда: На самом деле задымление – это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов. Об этом сообщают в том числе украинские источники», – говорится в сообщении Telegram-канала «Война с фейками», который сделал репост Telegram-канала Минобороны России.
Отмечается, что объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации.
Сам остров представляет собой часть суши, появившуюся над водой в результате извержения вулкана на дне, на нем практически нет растительности и укрытий, что существенно усложняет контроль над ним.
«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – подчеркивается в посте.
Согласно заявлению Минобороны России о главном приоритете на жизни солдат и офицеров ВС, принято решение вывезти гарнизон, чтобы избежать потерь.
«Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа, однако для этого нет предпосылок», – указали авторы материала.
В начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщал тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
В Минобороны в четверг сообщили, что Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно вывода гарнизона с острова Змеиный. Он переадресовал вопрос в Минобороны.
Выяснилось местонахождение угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»
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Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший в ходе боев за «Азовсталь» убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), удалось узнать RTVI.
Касаткин от имени Young Gods Group писал посты о Кадырове, про пленных и убийство бойцов ДНР. Он оскорблял главу Чечни. Также он требовал, чтобы тот замолчал и угрожал отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей, передает RTVI.
Через некоторое время Касаткин удалил публикацию. Позже стало известно, что Касаткин с «Азовстали» попал в плен. Через несколько дней в соцсетях появились сообщения, что военного якобы вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Кадырову. Ряд Telegram-каналов сообщали, что Касаткин якобы умер от остановки сердца.
Однако источник в руководстве ДНР сообщил RTVI, что информация о переводе Касаткина «в Ростов, Грозный или Москву – фейк».
«Касаткин находится в Волновахской колонии №120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все что ему угрожает – обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», – сообщил источник. Он уточнил, что в колонии в Еленовке содержится 2300 пленных с «Азовстали», лидеров полка действительно вывезли в Москву, в Лефортово, а следствие в ДНР продолжает активную работу: «Все факты преступлений зафиксированы, очистка соцсетей преступникам не поможет».
Кроме того, источник оценил возможность обмена Касаткина: «После предъявления обвинения в преступлениях статус пленного меняется и обмену он не подлежит».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета.
На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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Высокоточным ударом по Николаеву уничтожено более 80 иностранных боевиков ВСУ
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За последние сутки в ходе специальной венной операции на Украине уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава», – сообщил Конашенков.
«В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой народной республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров», – подытожили в Минобороны.
Кроме того, Конашенков на брифинге сообщил, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.
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Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», – заявил Видодо, передает ТАСС.
Он также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами». По его словам, «ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Владимир Зеленский после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». При этом он отметил, что участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
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В Кремле прокомментировали обмен пленных с Украиной
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Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой народных республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
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США не увидели возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной
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Сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех», заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вступить в переговоры», но «показал, что полон решимости продолжать атаки на Украину и достигать своих военных целей». По словам Кирби, США «и большая часть международного сообщества намерены продолжать помогать Украине в укреплении ее обороноспособности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Однако Кирби ушел от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достичь прекращения боевых действий на Украине до конца текущего года. Он заявил: «Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильный шаг».
Кроме того, Кирби заявил, что у Москвы «нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО всегда будет оборонительным альянсом».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.
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Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
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«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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Посол ЛНР рассказал о ходе освобождения Лисичанска
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Союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону, сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода – Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали бросив укрытия и технику», – сообщил Мирошник в Telegram.
Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил он. По его словам, завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода РТИ (резино-технических изделий) подразделениями союзных войск продвигающимися по городу с юго-востока. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается.
«В северо-западной части Лисичанска и его пригородов, противник предпринимал попытки покинуть город, что закончилось для них плачевно. Колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, бросив подчиненных пыталась вырваться из формирующегося окружения, но была замечена союзной разведкой и попала под массированный обстрел артиллерии. Число погибших будет установлено позже, уже при непосредственном пересчете тел», – сообщил посол ЛНР.
Мирошник сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся Лисичанска котел, теперь невозможны.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
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Милиция ЛНР сообщила о приказе ВСУ отступать из Лисичанска
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Подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.
Посол сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся из Лисичанска котел теперь невозможны.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
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Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»
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«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.
«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.
Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.
«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».
Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».
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Рогозин сообщил о съемке спутниками украинских центров принятия решений
Российские спутники снимают территорию украинских центров принятия решений, геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин, комментируя съемку «пока еще не освобожденной территории Украины», заявил, что она ведется «в соответствии с принятыми решениями и правилами», а «результаты ложатся на стол нашим центрам принятия решений». При этом сейчас Роскосмос не публикует оперативную информацию по территории проведения спецоперации, полученную с помощью орбитальной группировки. Однако Рогозин обещал устроить «для мужественных военкоров визит в Научный центр оперативного мониторинга Земли». «То, что можно показать и рассказать - покажем и расскажем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П».
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