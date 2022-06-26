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В Херсонской области запущено вещание пяти российских радиостанций
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В Херсонской области запущено вещание российских радиостанций «Наше радио», «Казак-FM», «Europa+», «Первое радио», «Радио Крым», сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Задача выполнена силами Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской областной военно-гражданской администрации. Департамент был сформирован только неделю назад, но уже достиг вполне конкретных результатов: запущено радиовещание и подготовлена техническая возможность для работы второго херсонского телеканала. Над проблемами связи и теле-радиовещания работают херсонские, донецкие и российские специалисты», – приводятся ее слова в Telegram-канале ВГА.
Отмечается, что «готовится выйти в эфир первая радиостанция свободной Херсонщины! Существует техническая возможность запуска пяти херсонских радиостанций. Однако, требуется модернизация оборудования и люди с горящими глазами».
Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.
Украина назвала условия переговоров с Россией
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Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.
Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.
Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.
На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Госдуме объяснили идею службы по контракту сразу после призыва
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«Изменения в закон о военной службе не предполагают отправку для участия в спецоперации необученных вчерашних школьников», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ранее в нижней палате парламента предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва.
«Все призываемые в России срочники проходят обучение перед тем, как поступить в распоряжение той или иной воинской части. Если закон будет принят и призывники получат право сразу заключать контракт, то это ничего не изменит – и они все равно сначала будут направляться в так называемую учебку», – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, разница лишь в том, что сейчас первые три месяца срочник не получает денег, и только потом имеет право заключать контракт, а после принятия закона он будет сразу получать денежное довольствие в статусе контрактника. «Это, по сути, чисто технический законопроект, призванный решить ситуации, когда желающий заключить контракт молодой человек первые три месяца обучается военным навыкам, при этом не получая никаких денег», – отметил парламентарий.
«Могу также сразу упреждающе ответить на вопросы, которые могут возникнуть у общественности: необученных молодых парней – вчерашних школьников – даже в статусе контрактников никто отправлять для участия в спецоперации на Украине не будет», – подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. В случае принятия данной инициативы служить по контракту смогут те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
Инициаторами поправок стали члены фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.
Вместе с тем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже заявила, что не поддерживает инициативу разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии. По словам депутата, в случае принятия законопроекта только закончившие школу дети окажутся «незащищенными», передает «Газета.Ru».
«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба – это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными. Поэтому задача комитета детей защитить. Надо было бы систематизировать выводы, о чем мы, коммунисты, давно говорили. О том, чтобы вернуть срок службы в армии два года, потому что за один год не успевают ребята получить профессиональную военную подготовку», – сказала она.
Парламентарий добавила, что есть много более взрослых добровольцев, готовых служить по контракту, поэтому заключение договоров с выпускниками школ – «не тот путь, по которому нужно идти».
«Я понимаю, что сейчас могут сказать, что время «горячее», не успеем, но выводы-то надо делать наперед. И всегда надо быть готовым к обороне, потому что мы понимаем, что мало кто хочет видеть нашу страну сильной, в том числе и в боевом смысле. Что касается службы по контракту, я думаю, есть представители более серьезного возраста, кто готов служить по контракту. В конце концов, если создалась такая ситуация, есть и другие меры призыва, очень много добровольцев, желающих сейчас защищать наших братьев-украинцев, поэтому, я думаю, это не тот путь, по которому нужно идти. Категорически против и буду выступать, говорить, и комитет наш никогда не поддержит этот проект», – подчеркнула депутат.
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G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.
Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
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Массированным ракетным ударом уничтожены три бригады стратегического резерва ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах. «Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунска и Бармашово Николаевской области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска Луганской народной республики.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.
«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», – сообщили в Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской народной республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой народной республики и над островом Змеиный.
Сообщается также, что в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.
В Минобороны напомнили, что 25 июня под контроль Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», – отметили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
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Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.
Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».
Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.
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МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
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«Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО
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Многоэтажный жилой дом в центре Киева разрушен в результате удара украинской противовоздушной обороны, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ. Об этом пишут Telegram-канал «Война с фейками» и военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».
Авторы канала уверены, что именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. «Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз», – отмечается в сообщении.
«Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», – сообщает канал.
«Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – заключают авторы Telegram-канала.
Военный эксперт Михаил Ходаренок также проанализировал появившееся в Сети видео. «Что странного здесь происходит? Для тех, кто не понял, объясню – это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой «танцует» в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия – ракета упала на жилой дом», – сообщил он.
«Если бы на крышу дома упал «Калибр», то этот дом, а еще три соседних, сложились бы гармошкой. Но прибывшие на место пропагандисты Киева, например Антон Геращенко, уверяют, что это дело рук ВС РФ. В качестве доказательств нет ни обломков ракеты, ничего такого. Зато есть паспорт россиянки, срок действия которого истек год назад. Это все, что вам нужно знать о провокациях Киева и о том, на какие подлости готовы пойти эти люди», – заключил Ходаренок.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Польша обиделась на снятие ее флага с мемориала в Катыни
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Варшава выступает против решения о снятии государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что «реакция уже наступила». По его словам, «польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала». Консул потребовал от властей России «объяснений этих действий». По словам консула, «они не принимаются польской стороной», передает ТАСС со ссылкой на «Польское радио 24».
Напомним, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова объясняла, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно: «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».
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Соединенным Штатам предсказали раскол на «красную» и «синюю» нации
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В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.
«Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцы – прим. ВЗГЛЯД) и «синей» (демократы – прим. ВЗГЛЯД) Америке», – передает РИА «Новости» текст статьи Браунштейна.
«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей», – приводятся в статье выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. «Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», – уверен политтехнолог.
По словам Браунштейна, усиливающиеся разногласия между «красными» и «синими» штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.
«Все это подпитывает процесс, который я именую «великим расхождением» между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт», – говорится в статье.
Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.
«Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки XXI века. Это существенная перемена по сравнению с серединой XX века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение», – считает Браунштейн.
С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны «возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений».
«Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени», – резюмирует Браунштейн.
Напомним, представители Республиканской партии в штате Техас потребовали проведения в 2023 году референдума, на котором предлагается решить, должен ли штат выйти из состава США.
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР.
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Франция выступила за установление максимальной цены на нефть из всех стран-производителей
Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Франция «в принципе не возражаетвозражает» против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции «было бы намного более эффективным» установление «максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей», цитирует агентство заявление Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.