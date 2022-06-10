Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье?

Новый премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко, выступая в четверг с рассказом о своих первоочередных задачах, назвал одной из них интеграцию с Россией, в частности – синхронизацию законодательств республики и РФ, «чтобы оно было практически идентичным».

«Интеграция уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами. Здесь высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов», – сообщил Хоценко телеканалу «Россия 24».

Другими основными своими задачами Хоценко назвал восстановление жилого фонда, социальных учреждений, подготовку учебных заведений к новому учебному году, запуск и восстановление предприятий. Многие российские провинции, особенно те, где есть схожие производства, готовы брать шефство над предприятиями ДНР, напомнил Хоценко. «Помогает вся Россия, все регионы. Источников финансирования много – это федеральный бюджет и бюджет ДНР, бюджеты госкорпораций, наших регионов, бизнеса», – перечислил премьер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Пушилин отправил в отставку правительство республики, поручив прежнему премьеру Александру Ананченко впредь заниматься «развитием госсектора». Другим указом на место Ананченко был назначен Хоценко – уроженец Днепропетровска, сделавший успешную карьеру в России. С сентября 2019 года он работал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Позднее парламент республики – Народный совет – утвердил назначение Хоценко.

Кроме того, назначения получили еще два управленца, прибывшие в Донецк из России. Так, замом Хоценко стал Евгений Солнцев, который ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, а до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог – филиала РЖД. А первым заместителем руководителя своей администрации Пушилин назначил Александра Костомарова (бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области, а до этого – вице-губернатора Липецкой области).

Кадровые перемены произошли и в соседнем Луганске. В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил первым вице-премьером Владислава Кузнецова, бывшего вице-губернатора Курганской области. Эксперты сразу обратили внимание на то, что Хоценко и Кузнецов – выпускники известной российской «школы губернаторов».

Местные скептики

Комментируя приезд «варягов» из России, местный политолог Андрей Пургин, бывший глава Народного совета ДНР, предположил, что Москва была не совсем удовлетворена качеством админресурса в народных республиках.

«В связи с тем, что восстановление городов Донбасса берет на себя Россия, возможно, в Москве и решили доверить контроль за финансовыми потоками своим технократам»,

– сказал Пургин газете ВЗГЛЯД. «Новый премьер Виталий Хоценко – профессионал в управлении финансовыми ресурсами. Выделенные Россией деньги будут потрачены Донбассом на дело, ведь назначенцы будут отвечать за это перед Москвой», – убежден донецкий политолог.

Депутат Госдумы, московский политолог Олег Матвейчев считает, что российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину. Он напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются.

«У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны ни с какими местными схемами, интересами и сообществами», – пояснил депутат в интервью газете ВЗГЛЯД и добавил: «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане».

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В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский не считает, что в Москве не доверяют донецким управленцам. «Все урегулируется, наши опытные управленцы останутся на своих местах. Сейчас же назначения российских чиновников совершенно оправданы – наши министры, наши управленцы сейчас, наверное, не имеют такого опыта работы на столь высоком уровне, как московские. Местное население воспринимает эти назначения как новый шаг по интеграции с РФ, поэтому вопросов ни у кого происходящее не вызывает», – подчеркнул собеседник.

«Наше законодательство все эти годы развивалось с оглядкой на российское, но в республике в целом есть еще вопросы по административному управлению и исполнению нормативных актов», – подытожил Бердичевский.

Когда установится мир

Бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай тоже не удивлен десанту «варягов», прибывшему в Донецк и Луганск из России. «Республики Донбасса в скором времени придут к тому, к чему мы начинали идти еще в 2014 году – к вхождению в состав России. ДНР и ЛНР организовывались как государства с идеологической целью стать частью России. На этом пути возникают не только политические и военные сложности, но и вопросы технологического характера. В том числе – управленческого», – пояснил он.

«Чтобы система управления этими будущими регионами России соответствовала стандартам Москвы, на месте требуется опытная российская бюрократия, которая знает, как эффективно поставить работу. Элиты республик складывались стихийно, поэтому им нужна помощь специалистов по государственному строительству из России», – отметил Бородай. «Более чем вероятно, что чиновники из России в будущем получат назначения и в Херсонскую и Запорожскую области», – добавил он.

Замена чиновников ДНР и ЛНР на россиян – это подготовка к референдумам о присоединении к РФ, предполагает эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Сейчас идет постепенный процесс подготовки к референдумам не только в ДНР и ЛНР, они будут проходить в Херсонской и Запорожской областях. Соответственно, нужно приводить и экономическую систему, и правовую, и очень многие другие вопросы к необходимым стандартам», – сказал он ТАСС

«Вполне понятно, что эти назначения – это временное явление, вопрос переходного периода и не более того. Впоследствии, я думаю, подготовленные местные кадры вернутся», – предположил эксперт. Переходный период, предположительно, продлится недолго – «до начала осени, то есть буквально три месяца», считает Офицеров-Бельский. Впрочем, добавил он, это зависит от многих факторов, в первую очередь – от вопросов безопасности, то есть на всех территориях должен установиться мир.

О том, что власти на освобожденной части Запорожской области начинают готовить референдум о вхождении в состав России, в понедельник сообщила мэр Мелитополя Галина Данильченко. «Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», – заявила Данильченко в своем Telegram-канале.

Ранее Мариуполь и Волноваху посетил вице-премьер Марат Хуснуллин, оценивший объем восстановительных работ в этих городах ДНР. По итогам его визита сообщалось, что в Министерства строительства и ЖКХ РФ создан департамент, который займется восстановлением ЛНР и ДНР.

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