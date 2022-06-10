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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

Российская армия ведет упорное наступление Виктор Антонюк/РИА Новости
На украинских фронтах происходят серьезные события, связанные с развалом линии обороны ВСУ, проходившей по реке Северский Донец. Звучат даже сообщения о начале штурма важнейшего и очень символичного населенного пункта – Славянска. Как российским войскам удалось захватить ключевой плацдарм и каким образом на происходящее влияют климат и местность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...

Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
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Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

    Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России
    		   10 июня 2022, 11:20
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак

    Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье?

    Новый премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко, выступая в четверг с рассказом о своих первоочередных задачах, назвал одной из них интеграцию с Россией, в частности – синхронизацию законодательств республики и РФ, «чтобы оно было практически идентичным».

    «Интеграция уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами. Здесь высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов», – сообщил Хоценко телеканалу «Россия 24».

    Другими основными своими задачами Хоценко назвал восстановление жилого фонда, социальных учреждений, подготовку учебных заведений к новому учебному году, запуск и восстановление предприятий. Многие российские провинции, особенно те, где есть схожие производства, готовы брать шефство над предприятиями ДНР, напомнил Хоценко. «Помогает вся Россия, все регионы. Источников финансирования много – это федеральный бюджет и бюджет ДНР, бюджеты госкорпораций, наших регионов, бизнеса», – перечислил премьер.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Пушилин отправил в отставку правительство республики, поручив прежнему премьеру Александру Ананченко впредь заниматься «развитием госсектора». Другим указом на место Ананченко был назначен Хоценко – уроженец Днепропетровска, сделавший успешную карьеру в России. С сентября 2019 года он работал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Позднее парламент республики – Народный совет – утвердил назначение Хоценко.

    Кроме того, назначения получили еще два управленца, прибывшие в Донецк из России. Так, замом Хоценко стал Евгений Солнцев, который ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, а до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог – филиала РЖД. А первым заместителем руководителя своей администрации Пушилин назначил Александра Костомарова (бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области, а до этого – вице-губернатора Липецкой области).

    Кадровые перемены произошли и в соседнем Луганске. В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил первым вице-премьером Владислава Кузнецова, бывшего вице-губернатора Курганской области. Эксперты сразу обратили внимание на то, что Хоценко и Кузнецов – выпускники известной российской «школы губернаторов».

    Местные скептики

    Комментируя приезд «варягов» из России, местный политолог Андрей Пургин, бывший глава Народного совета ДНР, предположил, что Москва была не совсем удовлетворена качеством админресурса в народных республиках.

    «В связи с тем, что восстановление городов Донбасса берет на себя Россия, возможно, в Москве и решили доверить контроль за финансовыми потоками своим технократам»,

    – сказал Пургин газете ВЗГЛЯД. «Новый премьер Виталий Хоценко – профессионал в управлении финансовыми ресурсами. Выделенные Россией деньги будут потрачены Донбассом на дело, ведь назначенцы будут отвечать за это перед Москвой», – убежден донецкий политолог.

    Депутат Госдумы, московский политолог Олег Матвейчев считает, что российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину. Он напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются.

    «У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны ни с какими местными схемами, интересами и сообществами», – пояснил депутат в интервью газете ВЗГЛЯД и добавил: «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане».

    В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский не считает, что в Москве не доверяют донецким управленцам. «Все урегулируется, наши опытные управленцы останутся на своих местах. Сейчас же назначения российских чиновников совершенно оправданы – наши министры, наши управленцы сейчас, наверное, не имеют такого опыта работы на столь высоком уровне, как московские. Местное население воспринимает эти назначения как новый шаг по интеграции с РФ, поэтому вопросов ни у кого происходящее не вызывает», – подчеркнул собеседник.

    «Наше законодательство все эти годы развивалось с оглядкой на российское, но в республике в целом есть еще вопросы по административному управлению и исполнению нормативных актов», – подытожил Бердичевский.

    Когда установится мир

    Бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай тоже не удивлен десанту «варягов», прибывшему в Донецк и Луганск из России. «Республики Донбасса в скором времени придут к тому, к чему мы начинали идти еще в 2014 году – к вхождению в состав России. ДНР и ЛНР организовывались как государства с идеологической целью стать частью России. На этом пути возникают не только политические и военные сложности, но и вопросы технологического характера. В том числе – управленческого», – пояснил он.

    «Чтобы система управления этими будущими регионами России соответствовала стандартам Москвы, на месте требуется опытная российская бюрократия, которая знает, как эффективно поставить работу. Элиты республик складывались стихийно, поэтому им нужна помощь специалистов по государственному строительству из России», – отметил Бородай. «Более чем вероятно, что чиновники из России в будущем получат назначения и в Херсонскую и Запорожскую области», – добавил он.

    Замена чиновников ДНР и ЛНР на россиян – это подготовка к референдумам о присоединении к РФ, предполагает эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Сейчас идет постепенный процесс подготовки к референдумам не только в ДНР и ЛНР, они будут проходить в Херсонской и Запорожской областях. Соответственно, нужно приводить и экономическую систему, и правовую, и очень многие другие вопросы к необходимым стандартам», – сказал он ТАСС

    «Вполне понятно, что эти назначения – это временное явление, вопрос переходного периода и не более того. Впоследствии, я думаю, подготовленные местные кадры вернутся», – предположил эксперт. Переходный период, предположительно, продлится недолго – «до начала осени, то есть буквально три месяца», считает Офицеров-Бельский. Впрочем, добавил он, это зависит от многих факторов, в первую очередь – от вопросов безопасности, то есть на всех территориях должен установиться мир.

    О том, что власти на освобожденной части Запорожской области начинают готовить референдум о вхождении в состав России, в понедельник сообщила мэр Мелитополя Галина Данильченко. «Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», – заявила Данильченко в своем Telegram-канале.

    Ранее Мариуполь и Волноваху посетил вице-премьер Марат Хуснуллин, оценивший объем восстановительных работ в этих городах ДНР. По итогам его визита сообщалось, что в Министерства строительства и ЖКХ РФ создан департамент, который займется восстановлением ЛНР и ДНР.

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