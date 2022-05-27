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27 мая, пятница | Последнее обновление — 22:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Религиовед: УПЦ заканчивает свою историю вместе с независимой Украиной
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Минстрое появился департамент по восстановлению Донбасса
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В структуре российского Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства создан департамент, который займется восстановлением освобожденных территорий ЛНР и ДНР, сообщили в ведомстве.
«В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Эти функции планируется возложить на вновь созданные структурные подразделения, указали там.
В пресс-службе министерства отметили, что преобразования в штатной структуре Минстроя России связаны в первую очередь со значительным расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства и развития территорий.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Он отмечал, что в ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Они восстанавливают поврежденное жилье, дороги и инфраструктуры.
Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Ажиотажный спрос на гражданство России возник в Запорожской области
В освобожденной части Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что в регионе уже подготовлена вся необходимая инфраструктура для начала приема документов на получение российского гражданства.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство. Днем ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны назвало число оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов
В Мариупольском порту остаются шесть иностранных сухогрузов, несмотря на все условия для безопасного выхода, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
С 25 мая ВС России круглосуточно открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной две мили.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР. Он отмечал, что в скором времени порт начнет свою работу.
Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.
Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики
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Операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Пушилина, «ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».
«Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск
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«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.
«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.
Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.
При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.
Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.
«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.
«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.
Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом
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Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль сил республики.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженные силы России полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому (переименованному властями Украины в Нью-Йорк), сообщили в пресс-службе НМ ДНР.
Сводные отряды НМ ДНР и ВС РФ полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому, переименованному киевскими пропагандистами в Нью-Йорк. Несмотря на то, что противник отступил, он продолжает разрушать Новоселовку артиллерией и реактивными снарядами. Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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