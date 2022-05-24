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Строители из Орловской области отправились на восстановление ЛНР и ДНР
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Дорожники и мостовики из Орловской области отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Им предстоит развернуть работы по разбору старых искусственных сооружений, провести геологические и геодезические исследования, чтобы заново возвести мосты. На дорогах предстоит восстановить дорожное полотно, где это необходимо, заменить старые слои асфальта, восстановить бордюрный камень в населенных пунктах», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В отправке дорожно-строительной техники (самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника) в ЛНР участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Я рад тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет на Донбасс строительную технику, чтобы начать восстанавливать инфраструктуру. Это большое дело поддерживается сегодня правительством России. Желаю всем хорошей работы и скорейшего возвращения домой после выполнения всех задач!» – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.
Помощь в восстановлении автодорожной инфраструктуры ЛНР оказала орловская компания ООО «Строймагистраль».
«По поручению правительства России и при поддержке правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы). Сейчас мы ведем подготовительные работы – размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», – отметил глава компании Дмитрий Тарасов.
Ранее первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.
Власти ДНР сообщили о сдавшихся иностранцах с «Азовстали»
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По предварительной информации, среди боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, есть иностранные граждане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос о присутствии иностранцев среди сдавшихся в плен Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live»: «По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично».
Кроме того, он рассказал, что шесть украинских военных погибли на территории завода при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Пушилин сообщил: «Непонятно кто, никто не берет на себя ответственность, но уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов». По его словам, «было это сделано наспех, команда была отдана очень криво». «Еще четверо, по-моему, получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин не исключил, что на заводе «Азовсталь» еще могут скрываться украинские военные. Он отметил, что «у них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды». «Да и с БК (боекомплектами) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало», – сообщил глава ДНР, отметив, что «проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты». Пушилин заверил, что «проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», передает РИА «Новости».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Посол ЛНР оценил законопроект Рады Украины об убийстве дезертиров ВСУ
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«Власти Украины пытаются силой затащить людей на боевые позиции и заставляют их воевать под страхом смерти. Но это может возыметь обратный эффект», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя поступившее в Раду предложение разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров.
«Запал патриотизма у воюющих украинцев иссяк, а информационной накачки уже недостаточно. Таким образом некоторые украинские политики пытаются заставить людей выйти на позиции под страхом смерти. Все это происходит на фоне непрекращающихся поставок вооружения со стороны Запада», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, столь жесткие меры могут привести к обратному эффекту. «Практически никто из Рады не состоит в вооруженных формированиях. Их дети призывного возраста давно вывезены за границу. Более того, окружение Зеленского зарабатывает баснословные деньги в условиях войны, а население страны отправляется на верную смерть. Граждане Украины должны осознать суть происходящего», – уверен Мирошник.
«Что касается самого законопроекта, то пойти против офицеров ВСУ простые военные, скорее всего, не решатся. Но выбор, который им придется сделать, очевиден: либо найти способ сложить оружие и сдаться в плен, либо пойти против заградотрядов и режима Зеленского, который принуждает их воевать за чуждые им интересы», – заключил Мирошник.
Накануне депутат Рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Законопроект внесен в базу данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, передает РИА «Новости».
В действующей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».
Ранее российское Министерство обороны информировало о массовом дезертирстве военнослужащих из рядов вооруженных сил Украины.
Накануне в Народной милиции ЛНР дали украинским силовикам шанс выйти из окружения под Северодонецком через небольшое узкое горлышко в направлении Краматорска. В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
«Также под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», – говорится в Telegram-канале штаба.
Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты рассказали, что взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать.
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В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку
Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.
Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».
Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
Кадыров призвал украинских военнослужащих «проснуться»
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У украинских военнослужащих есть выбор: добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям или получить билет в один конец, пора уже проснуться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор – добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что количество украинских военнослужащих, «осознавших истинную сущность киевского режима», растет с каждой минутой. «Они отказываются умирать, защищая интересы марионеточного государства. Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников», – отметил Кадыров.
По его словам, молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт «словно пушечное мясо». «Тысячи погибших украинских солдат и еще больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос – да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы», – подчеркнул глава Чечни.
Резюмируя, Кадыров призвал добровольно сложить оружие, так как «победа России неизбежна». «Мой дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, не раз призывал противоборствующую сторону сложить оружие добровольно, оставить эти бессмысленные попытки сопротивления. Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», – отметил он.
Ранее глава Чечни заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
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Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР
Военнослужащие Росгвардии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ и захватили бронетранспортер и две единицы артиллерийского вооружения противника. Кроме того, спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области украинский беспилотник.
Слуцкий призвал к трибуналу над боевиками «Азова»
Член делегации России на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прояснил свою позицию относительно возможности обмена боевиков «Азова» (против них в России возбуждено уголовное дело) на задержанного на Украине политика Виктора Медведчука.
Слуцкий рассказал в Telegram, что он и его коллеги посетили Донецк и встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как подчеркнул Слуцкий по итогам визита, «все цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а военные преступники отданы под суд».
Он отметил, что «на последнем специально хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста», и попросил «не цепляться к вежливым формулировками», «не делать сенсаций на пустом месте». Слуцкий подчеркнул, что его «мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал». В этом он «абсолютно солидарен» с Пушилиным.
«Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть», – добавил он.
Напомним, во время своего визита в Донецк Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука: «В том, что касается обмена – мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев». До этого Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.
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ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты
Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, сообщили СМИ.
О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА «Новости».
По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина.
Ранее из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.
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Украина прекратила газоснабжение подконтрольной части Донбасса
Подача газа подконтрольным Киеву частям Донецкой и Луганской областей прекращена из-за повреждения магистрального газопровода, сообщил оператор газотранспортной системы Украины.
«В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14.00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена. Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.
В Мариуполе запустили общественный транспорт
Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко.
«Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Иващенко, на данный момент работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений.
«У нас работают три заправки – одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют», – уточнил он.
Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.
В Мариуполе заработали четыре больницы
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.
«На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию... На данный момент работает четыре больницы... Нам осталось запустить еще одну», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Иващенко сообщил, что общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе.
Также в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.
Первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР
Колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР, техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР, сообщили в министерстве транспорта Республики.
«В ДНР прибыли 15 специализированных машин. Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать мост», – рассказали «Донецкому агентству новостей» в ведомстве.
Собеседница агентства добавила, что в ДНР прибыли автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.
«Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская область в восстановлении автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные дороги имеют большую значимость – соединяют города и районы, имеют прямые выходы на границы с России и ЛНР», – передали в пресс-службе слова и. о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко.
Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.
Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль.
«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что также силы ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одну командно-штабную бронированную машину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Пушилин объявил о начале штурма Красного Лимана
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР, половина населенного пункта уже занята силами ВС России и республики.
«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под контролем наших подразделений», – сообщил он «Интерфаксу».
Ранее сообщалось, что серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений.
Глава СПЧ: Международные институты прав человека не смогли защитить жителей Донбасса
Словом защитить права жителей Донбасса не удалось, пришлось защищать оружием, заявил советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».
«Если бы институты прав человека работали, то они защитили бы права жителей Донбасса. Словом их защитить не удалось, пришлось защищать оружием. Это ясная и понятная оценка того, как сегодня работают институты защиты прав и свобод человека. Концепция прав человека, институты защиты прав и свобод человека все чаще используются как оружие. Это недопустимая история», – приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Глава СПЧ считает, что причина кроется в высокомерии и презрении Запада по отношению к другим странам. «Та концепция, которую поддерживают западные страны, по их убеждению, может быть единственно верной. Но все народы не будут жить как Запад, они идут по своему пути», – отметил он.
Фадеев указал на необходимость организовать международную работу по поиску нового консенсуса в области прав и свобод человека.
«Только Россия может организовать такую работу. У нас есть моральные преимущества: мы не высасывали соки из колониальных стран – мы развивали окраины невиданными темпами. У нас гигантские продовольственные ресурсы. У нас есть военные силы. А, как известно, доброе слово – хорошо, а доброе слово, поддержанное военной силой, действует еще лучше», – заключил глава СПЧ.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят.
До этого сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.
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