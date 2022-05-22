В Мариуполе заработали четыре больницы Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки Первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР 22 мая 2022, 19:03 Текст: Ольга Иванова

Колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР, техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР, сообщили в министерстве транспорта Республики. «В ДНР прибыли 15 специализированных машин. Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать мост», – рассказали «Донецкому агентству новостей» в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что в ДНР прибыли автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. «Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская область в восстановлении автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные дороги имеют большую значимость – соединяют города и районы, имеют прямые выходы на границы с России и ЛНР», – передали в пресс-службе слова и. о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко. Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.

Власти ДНР сообщили о сдавшихся иностранцах с «Азовстали» 21 мая 2022, 22:43

Фото: кадр из видео Минобороны

Текст: Антон Антонов

По предварительной информации, среди боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, есть иностранные граждане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Отвечая на вопрос о присутствии иностранцев среди сдавшихся в плен Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live»: «По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично». Кроме того, он рассказал, что шесть украинских военных погибли на территории завода при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Пушилин сообщил: «Непонятно кто, никто не берет на себя ответственность, но уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов». По его словам, «было это сделано наспех, команда была отдана очень криво». «Еще четверо, по-моему, получили ранения», – приводит его слова ТАСС. Пушилин не исключил, что на заводе «Азовсталь» еще могут скрываться украинские военные. Он отметил, что «у них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды». «Да и с БК (боекомплектами) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало», – сообщил глава ДНР, отметив, что «проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты». Пушилин заверил, что «проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», передает РИА «Новости». Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти России создали штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины 20 мая 2022, 14:04

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. «График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», – цитирует его РИА «Новости». По словам Хуснуллина, сейчас на территориях ЛНР и ДНР находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объем необходимых строительных и монтажных работ. «Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер – это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», – сказал вице-премьер. Он добавил, что задача сегодня – как можно быстрее данные территории вернуть к нормальной экономической жизни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Донбасс поможет развитию России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР 22 мая 2022, 10:53 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие Росгвардии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», – передает ТАСС сообщение ведомства. Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ и захватили бронетранспортер и две единицы артиллерийского вооружения противника. Кроме того, спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области украинский беспилотник. Слуцкий призвал к трибуналу над боевиками «Азова» 21 мая 2022, 22:16 Текст: Антон Антонов

Член делегации России на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прояснил свою позицию относительно возможности обмена боевиков «Азова» (против них в России возбуждено уголовное дело) на задержанного на Украине политика Виктора Медведчука. Слуцкий рассказал в Telegram, что он и его коллеги посетили Донецк и встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как подчеркнул Слуцкий по итогам визита, «все цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а военные преступники отданы под суд». Он отметил, что «на последнем специально хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста», и попросил «не цепляться к вежливым формулировками», «не делать сенсаций на пустом месте». Слуцкий подчеркнул, что его «мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал». В этом он «абсолютно солидарен» с Пушилиным. «Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть», – добавил он. Напомним, во время своего визита в Донецк Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука: «В том, что касается обмена – мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев». До этого Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Челябинская область выразила готовность помочь с ремонтом крыш и окон в ДНР 21 мая 2022, 14:54 Текст: Кристина Цыцура

Власти Челябинской области решили помочь восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР), рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который на днях вернулся из ДНР после гуманитарной миссии. «Линия фронта находится неподалеку от Ясиноватой, в городе регулярно рвутся снаряды, разрушены крыши, выбиты стекла. Армия противников нацеливает удары на объекты ЖКХ, поэтому здесь перебои со светом и с водой. Порывы восстанавливают под артобстрелами. Еду местные жители готовят на кострах, также работают пункты горячего питания, где всем желающим раздают одежду, канцелярию и прессу», – передает Ura.ru слова депутата. После общения с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко стало известно, что город нуждается в первую очередь в окнах и шифере. В ближайшее время с производителями стекла и кровельных материалов Челябинской области начнутся переговоры, чтобы оказать помощь региону. «Из-за возраста мне уже нельзя принимать участие в военных действиях, но я могу оказывать помощь жителям пострадавших городов. На днях мы вернулись после гуманитарной миссии, отвезли в Мариуполь и Ясиноватую шесть фур с продуктами питания и канцтоварами, а также защиту и шлемы нашим бойцам. В начале июня надеюсь отправиться туда с новой миссией», – уточнил Голиков. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять ракет из РСЗО «Град». Оборудование для модернизации системы газоснабжения доставили в Луганск из России 21 мая 2022, 14:33 Текст: Вера Басилая

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР «Луганскгаз» получило от Российской Федерации шкафные регуляторные пункты (ШРП): установка нового оборудования позволит повысить надежность, безопасность и безаварийную работу системы газоснабжения Луганска. «В рамках оказания помощи по восстановлению и надежному газоснабжению города Луганска приехали коллеги из РФ, они приехали в составе рабочих групп для установки новых шкафных регуляторных пунктов. Производится выгрузка данного оборудования, и со следующей недели мы приступаем к восстановлению и (обеспечению) более надежной работы газоснабжения», – приводит «Луганский информационный центр» слова генерального директора ГУП Татьяны Богородько. Она уточнила, что в Луганск доставлены шесть ШРП, в ближайшее время планируются новые поставки оборудования из России, установка нового оборудования позволит повысить надежность, безопасность и безаварийную работу системы газоснабжения столицы Республики. «Данный тип регулятора обеспечивает бесперебойную и безаварийную подачу газа потребителям, встроенная защита позволяет более эффективно срабатывать при повышении либо при понижении давления газа, а также сама сборка шкафного регуляторного пункта позволяет намного уменьшить потери газа», – пояснил старший мастер аварийно-диспетчерской службы Луганского участка ГУП Дмитрий Звягинцев. Он назвал доставленные ШРП «ощутимой помощью» для предприятия. Шкафной регуляторный пункт – конструкция, предназначенная для приема природного газа от газораспределительной станции, поддержания его давления на определенном уровне и распределения газа конечным потребителям. Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс поможет развитию России. В Мариуполе заработали четыре больницы 22 мая 2022, 17:36 Текст: Ольга Иванова

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц. «На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию... На данный момент работает четыре больницы... Нам осталось запустить еще одну», – цитирует его РИА «Новости». Ранее Иващенко сообщил, что общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе. Также в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона. Посол ДНР: Количество беженцев из Донбасса и с Украины в России превысило миллион 20 мая 2022, 20:05 Текст: Вера Басилая

Более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России, необходимо открыть консульство ДНР в РФ, заявила посол Донецкой народной республики Ольга Макеева. «Мы проведем работу, выясним, где остановились люди, есть ли там потребность, есть ли проблемные вопросы, где нужна будет консульская помощь. На этом основании подадим информацию руководству в Донецке. И уже там будут принимать решение об открытии консульств. Но учитывая то, что я сказала – присутствие людей на территории РФ граждан ДНР, – думаю, что да, в этом потребность есть», – цитирует ТАСС Макееву. Она заявила, что более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России. «На сегодняшний день цифра эвакуированных и вынужденно перемещенных на территорию Российской Федерации людей превысила миллион. Это население Донбасса и Украины. Мы понимаем, что люди размещены по всем российским регионам, знаем, что более 50 регионов России приняли наших людей у себя», – уточнила посол. Ранее сообщалось, что число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило 1,3 млн человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР решили увеличить производство медицинских препаратов 19 мая 2022, 20:44 Для того чтобы обеспечить население на освобожденной территории Луганской Народной Республики необходимыми лекарственными препаратами, ГУП ЛНР «Лугмедфарм» планирует увеличить количество производимой продукции, рассказал генеральный директор предприятия Денис Москаленко. «На освобожденных территориях республики наше предприятие уже открыло 56 аптек. Снабжение осуществляется один-два раза в неделю согласно графику по заказу, который готовят заведующие аптеками. Производство работает на полную мощность, а поставки лекарств выросли на 25%», – приводит его слова «Жизнь Луганска». Москаленко добавил, что ГУП ЛНР «Лугмедфарм» в ближайшее время планирует открыть аптеки в Кременной, Сватово, Старобельске и Новоайдаре. «Каждый день у нас добавляются новые контрагенты, открываемые на освобожденной территории, всего их около 700. Также мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии производства лекарств, что позволит увеличить объемы производства», – отметил Москаленко. В Мариуполе запустили общественный транспорт 22 мая 2022, 16:10 Текст: Ольга Иванова

Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко. «Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Иващенко, на данный момент работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений. «У нас работают три заправки – одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют», – уточнил он. Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона. В Луганске открылся волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ 20 мая 2022, 21:05 Текст: Вера Басилая

Начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Луганске, где будет проходить координация волонтеров и гуманитарных грузов, а также запуск социальных проектов из России. Мы продолжаем создавать в Донбассе все условия, чтобы местные жители, которые нуждаются в помощи, могли беспрепятственно ее получить. Благодаря нашему новому штабу теперь это можно сделать и в Луганской народной республике. А недавно мы открыли штаб в Донецке – буквально за две недели помощь получило несколько тысяч жителей ДНР. Уверен, что в Луганске полезный эффект от нашей инициативы будет таким же сильным. Волонтеры окажут гражданам республики всестороннюю поддержку. От передачи вещей и продуктов до работ по сохранению памятников и организации гуманитарных миссий», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. Сейчас в работу луганского штаба вовлечено 35 волонтеров, которые выдают гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, передают посылки из дружественных стран, ищут родственников, организуют досуг для детей и так далее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе приоритетных задач на ближайшее время – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», реализация образовательных программ для представителей волонтерского сообщества ЛНР и совместных проектов с местными НКО. Но первостепенная – организация гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Совместно с Ассоциацией волонтерских центров штабы координируют гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты. Срок поездки в Донбасс – не более 40 дней. Кандидаты пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Отобранные волонтеры пройдут предварительное обучение. Также в ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой волонтеры будут консультировать граждан по вопросам получения помощи, эвакуации, восстановления документов и другим. Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтеры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР. «Единая Россия» запустила «Поезд здоровья» в ЛНР 21 мая 2022, 13:16 «Единая Россия» запустила проект «Поезд здоровья» в ряде населенных пунктов Луганской народной республики. В течение трех месяцев специально оборудованные автомобили с бригадами врачей будут работать в отдаленных населенных пунктах Донбасса. Координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность врачей-добровольцев и сам работает в Луганской республиканской больнице, рассказал, что составы бригад определяются с учетом потребностей конкретных территорий. «Единая Россия» несколько лет реализует проект «Поезд здоровья» в ряде регионов России. В конце марта мы запустили его в пилотном режиме в нескольких населенных пунктах ЛНР – посетили поселок Фрунзе Славяносербского района, город Счастье и Трехизбенку там же в районе. Бригаду сформировали из луганских и российских врачей с учетом острой нехватки определенных специалистов непосредственно на местах. Сами машины оснащены всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, в них есть флюорографы, маммографы, диагностическое оборудование», – приводятся его слова на сайте ЕР. В течение трех месяцев «Поезд здоровья» будет работать в Красном луче и окрестностях. Бригада врачей-добровольцев из Башкирии – 24 врача и 17 медсестер и фельдшеров – уже приехали в ЛНР. Это специалисты по нескольким направлениям: поликлиническая, кардиологическая, педиатрическая служба и детская стоматология, а также эндокринология – по запросу местных медиков был специально отправлен эндокринолог. «Специалисты из Башкирии уже не в первый раз приезжают для работы на Донбассе. Здесь побывало уже три группы медиков из Республики, и они готовы и дальше помогать. Также сейчас прибыла еще одна бригада из четырех специалистов из Москвы, Тульской области и Бурятии. Это хирург-онколог, сосудистый хирург, анестезиологи-реаниматологи», – сообщил Хубезов. Напомним, по инициативе «Единой России» с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригада меняется. Руководит этой работой по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В общей сложности с начала специальной операции более 250 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс. Они работают в медицинских учреждениях народных республик и освобожденных территорий, а также в медцентре «Единой России» в Левобережном районе Мариуполя. Победителей народного интернет-проекта «За нами правда» наградили фирменным Z-мерчем 20 мая 2022, 14:48 Текст: Вера Басилая

«Молодежка ОНФ» наградила представителей общественных организаций, которые своим творчеством поддерживают президента России и российских военнослужащих: 10 новых победителей народного интернет-проекта «За нами правда» из разных регионов страны получили фирменный Z-мерч. Платформа «За нами правда» объединила уже почти 90 тыс.человек из всех регионов России и разных стран мира. Всего за два месяца существования проекта его участниками было создано свыше 485 тыс. видеороликов и изображений. Контент посвящен теме 8-летнего геноцида на Донбассе, защите русскоязычного населения, развенчанию фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий президента и российской армии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Новые призеры конкурса, представляющих различные общественные объединения, за весь период проекта вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации. Наибольший вклад в общее дело внесли представители организаций: «Молодая Гвардия», «Волонтерская рота», «Местные», «Юнармия», «Всероссийское общество инвалидов», «Сестры Победы», «Поможем вместе», а также пользователи мобильного приложения «ВВЕРХ» и команда «Молодежка ОНФ». Среди победителей конкурса есть и те, кто не понаслышке знает, как сегодня трудятся волонтеры и военные на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Доброволец «Волонтерской роты» из Московской области Аркадий Гричишкин одним из первых отправился в Донецкую народную республику помогать жителям – три недели работал в ПВР в селе Безыменное. «В село Безыменное эвакуировали мирных жителей из Мариуполя. Мы размещали их и потом всячески поддерживали. Позже в самом Мариуполе помогал в подготовке и открытии центра гуманитарной помощи «Единой России». Я видел, как люди на освобожденных территориях рады нам. Они начали приносить разные вещи с нацистской символикой и рассказывать, что творится в стране. Мы даже организовали там небольшой музей, в котором можно увидеть, как украинская власть пытается стереть нашу историю. И сегодня важно нам всем объединиться и не допустить этого. Именно поэтому я решил поучаствовать в народном проекте «За нами правда» – создаю и размещаю там различные фото и картинки», – рассказал Аркадий Гричишкин. Принять участие в народном-интернет проекте может любой желающий. Посетители страниц проекта в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео. Абитуриентам из Донбасса предложили бюджетные места в вузе Москвы 20 мая 2022, 14:06 Текст: Вера Басилая

Институт театрального искусства имени Кобзона выделил особую квоту для абитуриентов из Донбасса и освобожденных территорий Украины: пройдя конкурсный отбор, ребята смогут бесплатно выучиться на режиссеров, актеров театра и кино, а также хореографов в мастерских народных артистов России. «Прошу вас рассмотреть возможность информирования населения Донбасса и освобожденных территорий Украины о возможности обучения по программам высшего образования в Институте театрального искусства имени И.Д. Кобзона на льготных условиях. Мы знаем, что вы ведете сложную и опасную для жизни работу с населением на освобожденных территориях Украины, поэтому надеемся, что вы сможете сообщить молодым людям, проживающим на Донбассе и освобожденных территориях, окончивших среднюю школы, о данной программе вуза», говорится в обращении ректора Института театрального искусства имени Кобзона Дмитрия Томилина депутату Госдумы, первому зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Игорю Кастюкевичу. В письме уточняется, что ученый совет ИТИ принял решение о предоставлении безвозмездного обучения лицам, имеющим способности и стремление учиться актерскому искусству, режиссуре и хореографии. Успешно пройдя конкурсный отбор в творческие мастерские народных артистов России, ребята смогут обучиться по профилям: «Актер драматического театра и кино», «Режиссура драмы», «Хореография», «Менеджмент», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ранее российские СМИ публиковали перечень ВУЗов, в которые могут поступить жители ЛДНР и освобожденных территорий Украины. В список вошли следующие высшие учебные заведения: Российский университет дружбы народов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Воронежский государственный технический университет, Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Северо-Кавказский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет, Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки 22 мая 2022, 20:15 Текст: Ольга Иванова

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль. «С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.



Отмечается, что также силы ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одну командно-штабную бронированную машину.



Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.