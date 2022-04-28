Минстрой России сообщил о планах помогать в восстановлении Мариуполя

Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию

Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.

«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.

Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».

«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.

По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиция координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».

Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.