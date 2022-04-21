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21 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Россия нашла способ защитить экспорт нефти

Зачем России стратегический нефтяной резерв Егор Алеев/ТАСС
Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране. Исторически стратегический запас черного золота создавали импортеры, наученные горьким опытом эмбарго со стороны ОПЕК в 70-х годах. Однако ситуация в мире кардинально изменилась: теперь санкции бьют по одному из крупнейших экспортеров нефти – России. Как подземные хранилища защитят торговлю российской нефтью за рубеж? Подробности...
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Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

Ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Зеленского Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
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Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
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Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

Сенатор США за войну с Россией

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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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    Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

    Ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Зеленского
    		   21 апреля 2022, 13:10
    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского?

    В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.

    «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.

    «Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами. Раненым окажут квалифицированную медпомощь.

    Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции ДНР, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.

    «Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.

    «Я был вчера на штурме «Азовстали», занимал со штурмовой группой объект «три – не скажу сколько». Совершенно пустой перевод боеприпасов и личного состава, при том что выйти и контратаковать они не смогут. И разблокировать их некому. Поэтому с утра под Мариуполем тихо. Пусть так будет всегда», – заявил в этой связи военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин, находящийся в зоне окружения украинских войск и нацбатов.

    При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».

    «Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

    Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.

    «Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.

    Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.

    «ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, – это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – предположил Ходаковский.

    В свою очередь, ветеран «Альфы» Андрей Попов допускает, что решение о полной блокировке «Азовстали» приведет к массовой сдаче в плен солдат ВСУ и нацбатов. По его словам, технических средств и сил у российских войск и их коллег из ДНР для этого достаточно.

    «Это неизбежно приведет к сдаче в плен тех, кто там находится. Количество чистой воды, а также продовольствия имеет свой конец. Все это закончится, и мы получим там большую сдачу в плен и украинских военнослужащих, и националистов, и самое главное – тех наемников и, по некоторым данным, наемников из НАТО, наличие которых Запад всячески отвергает», – цитирует Попова «Лента.ру».

    «Отмена штурма «Азовстали» – серьезный знак для Зеленского. Это означает, что к каждому слову из Москвы и движению наших силовиков Зеленскому следует относиться с должной серьезностью. Очевидно, что поставленная задача будет выполнена с минимумом жертв и разрушений. Так что для Зеленского сейчас самое время, чтобы пересмотреть подходы в переговорах», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник.

    «По сути Москва поставила военным Зеленского ультиматум: либо вы сдаетесь, либо умрете. Мы уже приняли все необходимые гуманитарные шаги для спасения мирных жителей. Удалось спасти даже тех, кто больше месяца сидел в подвалах. Велика вероятность, что там вообще сохранились только вооруженные подразделения», – рассказал собеседник.

    «У тех, кто сейчас находится на «Азовстали», есть время сложить оружие и сохранить жизни себе и заложникам, если они там все-таки есть. Исходя из доклада Шойгу, Россия поступает крайне гуманно», – подчеркнул собеседник.

    «Сейчас у Зеленского есть шанс пересмотреть свои позиции, чтобы спасти как можно больше людей. Важно помнить, что ключевое в этой спецоперации – «демилитаризация и денацификация». Украина не может оставаться опасным, напичканным оружием государством. Более того, необходим демонтаж националистической власти и националистической идеологии», – подчеркнул собеседник.

    «На примере Мариуполя мы видим, что один из крупнейших укрепрайонов на территории ДНР фактически ликвидирован. Дальше последует работа по остальной части донбасской группировки ВСУ и нацбатов. Точно так же, без лишних жертв и разрушений, она будет разобрана. И в этом нет никаких сомнений», – заключил Мирошник.

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