Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского?

В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.

«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами. Раненым окажут квалифицированную медпомощь.

Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции ДНР, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.

«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.

«Я был вчера на штурме «Азовстали», занимал со штурмовой группой объект «три – не скажу сколько». Совершенно пустой перевод боеприпасов и личного состава, при том что выйти и контратаковать они не смогут. И разблокировать их некому. Поэтому с утра под Мариуполем тихо. Пусть так будет всегда», – заявил в этой связи военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин, находящийся в зоне окружения украинских войск и нацбатов.

При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».

«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

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Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.

«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.

Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.

«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, – это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – предположил Ходаковский.

В свою очередь, ветеран «Альфы» Андрей Попов допускает, что решение о полной блокировке «Азовстали» приведет к массовой сдаче в плен солдат ВСУ и нацбатов. По его словам, технических средств и сил у российских войск и их коллег из ДНР для этого достаточно.

«Это неизбежно приведет к сдаче в плен тех, кто там находится. Количество чистой воды, а также продовольствия имеет свой конец. Все это закончится, и мы получим там большую сдачу в плен и украинских военнослужащих, и националистов, и самое главное – тех наемников и, по некоторым данным, наемников из НАТО, наличие которых Запад всячески отвергает», – цитирует Попова «Лента.ру».

«Отмена штурма «Азовстали» – серьезный знак для Зеленского. Это означает, что к каждому слову из Москвы и движению наших силовиков Зеленскому следует относиться с должной серьезностью. Очевидно, что поставленная задача будет выполнена с минимумом жертв и разрушений. Так что для Зеленского сейчас самое время, чтобы пересмотреть подходы в переговорах», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«По сути Москва поставила военным Зеленского ультиматум: либо вы сдаетесь, либо умрете. Мы уже приняли все необходимые гуманитарные шаги для спасения мирных жителей. Удалось спасти даже тех, кто больше месяца сидел в подвалах. Велика вероятность, что там вообще сохранились только вооруженные подразделения», – рассказал собеседник.

«У тех, кто сейчас находится на «Азовстали», есть время сложить оружие и сохранить жизни себе и заложникам, если они там все-таки есть. Исходя из доклада Шойгу, Россия поступает крайне гуманно», – подчеркнул собеседник.

«Сейчас у Зеленского есть шанс пересмотреть свои позиции, чтобы спасти как можно больше людей. Важно помнить, что ключевое в этой спецоперации – «демилитаризация и денацификация». Украина не может оставаться опасным, напичканным оружием государством. Более того, необходим демонтаж националистической власти и националистической идеологии», – подчеркнул собеседник.

«На примере Мариуполя мы видим, что один из крупнейших укрепрайонов на территории ДНР фактически ликвидирован. Дальше последует работа по остальной части донбасской группировки ВСУ и нацбатов. Точно так же, без лишних жертв и разрушений, она будет разобрана. И в этом нет никаких сомнений», – заключил Мирошник.

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