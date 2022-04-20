Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали»

Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как информировал генерал, Вооруженные силы России в среду с 14.00 мск открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен, передает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Начальник центра подчеркнул, что при этом «киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ – прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие». Он подчеркнул, что всем добровольно сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

«Отдельно информируем командование националистического батальона «Азов», которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им зеленые коридоры и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали», раненных боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило», – сказал генерал.

Мизинцев напомнил, что российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России и готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях. Также ежедневно открывается морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 морских миль и шириной три морские мили для заблокированных в семи портах Украины 76 иностранных судов из 18 государств.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

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