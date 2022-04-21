Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.

При этом, по словам Шойгу, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались, более 4 тыс. уничтожены, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 тыс. 100 человек, передает ТАСС.

Министр добавил, что националисты за восемь лет создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», за счет чего город превратился в «столицу националистического батальона «Азов» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД)». Они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У», дальность поражения которых распространяется на Таганрог и Ростов-на-Дону.

«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства.

Путин отметил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела. По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.

«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.

Ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».

До этого Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД