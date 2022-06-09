Депутат: Выпускники «школы губернаторов» восполнят дефицит руководящих кадров в Донбассе

«Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – большой этап в карьере. Он сопряжен с риском для жизни и трудностями в бытовом плане», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначения, которые получили в ДНР и ЛНР выпускники «школы губернаторов».

«Мы не только восполняем нехватку кадров в Донецке и Луганске, но даем им самых квалифицированных управленцев, которые прошли так называемую «школу губернаторов». В ней, как известно, преподают министры, председатели думских комитетов, лучшие отраслевые специалисты, главы крупных предприятий, холдингов», – говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину, обеспечат синхронизацию управленческих процессов с российскими. «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане. Но туда готовы ехать и другие управленцы, причастные к проекту «Россия – страна возможностей», – заявил депутат.

В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил на должность первого зампреда правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который является выпускником «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ), программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В среду главой правительства соседней Донецкой народной республики (ДНР) стал еще один выпускник «школы губернаторов» Виталий Хоценко, который занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Хоценко – финалист кадрового конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».

Хоценко в четверг заявил, что выпускники российских кадровых школ готовы помогать ему в развитии Донбасса. «Очень большая кадровая скамейка, пол-записной книжки, все друзья знакомые, которые сейчас в разных уголках России живут, все поздравляют, готовы приехать, помогать, развивать Донбасс, экономику, социальную сферу. Кроме того, по школе губернаторов – это Высшая школа госуправления – все мои коллеги, друзья, порядка 10 губернаторов, руководители госкорпораций, кто не взял подшефные города в ДНР, готовы помогать», – сказал Хоценко телеканалу «Россия-24».

Матвейчев напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются. «У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны с ни с какими местными схемами», – пояснил депутат.

Матвейчев ожидает теперь аналогичных назначений в Запорожской и Херсонской областях, освобожденных в ходе российской спецоперации на Украине. «Соответствующий клич уже брошен – и люди откликаются», – заверил депутат.