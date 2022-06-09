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9 июня, четверг | Последнее обновление — 19:56 | vz.ru
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Депутат: Выпускники «школы губернаторов» восполнят дефицит руководящих кадров в Донбассе
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«Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – большой этап в карьере. Он сопряжен с риском для жизни и трудностями в бытовом плане», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя назначения, которые получили в ДНР и ЛНР выпускники «школы губернаторов».
«Мы не только восполняем нехватку кадров в Донецке и Луганске, но даем им самых квалифицированных управленцев, которые прошли так называемую «школу губернаторов». В ней, как известно, преподают министры, председатели думских комитетов, лучшие отраслевые специалисты, главы крупных предприятий, холдингов», – говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
По его словам, российские квалифицированные кадры «подтянут» местную бюрократическую машину, обеспечат синхронизацию управленческих процессов с российскими. «Эти назначения показывают, что в «школе губернаторов» учились отнюдь не карьеристы, как утверждала оппозиция. Поездка в Донбасс – это большой этап в карьере. Он сопряжен с определенной опасностью, с риском для жизни и трудностями в бытовом плане. Но туда готовы ехать и другие управленцы, причастные к проекту «Россия – страна возможностей», – заявил депутат.
В четверг глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил на должность первого зампреда правительства ЛНР бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, который является выпускником «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ), программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
В среду главой правительства соседней Донецкой народной республики (ДНР) стал еще один выпускник «школы губернаторов» Виталий Хоценко, который занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Хоценко – финалист кадрового конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».
Хоценко в четверг заявил, что выпускники российских кадровых школ готовы помогать ему в развитии Донбасса. «Очень большая кадровая скамейка, пол-записной книжки, все друзья знакомые, которые сейчас в разных уголках России живут, все поздравляют, готовы приехать, помогать, развивать Донбасс, экономику, социальную сферу. Кроме того, по школе губернаторов – это Высшая школа госуправления – все мои коллеги, друзья, порядка 10 губернаторов, руководители госкорпораций, кто не взял подшефные города в ДНР, готовы помогать», – сказал Хоценко телеканалу «Россия-24».
Матвейчев напомнил, что до 2014 года жители Донбасса находились в украинском политическом пространстве, а затем жили на фоне военной экономики в условиях законов, основанных на личном управленческом опыте. Поэтому последние назначения рядовыми гражданами только приветствуются. «У людей там действительно есть ощущение нехватки квалифицированных кадров. Кто-то не доверяет местным чиновникам, которые, как говорят, могут лоббировать интересы кланов. А новые назначенцы не связаны с ни с какими местными схемами», – пояснил депутат.
Матвейчев ожидает теперь аналогичных назначений в Запорожской и Херсонской областях, освобожденных в ходе российской спецоперации на Украине. «Соответствующий клич уже брошен – и люди откликаются», – заверил депутат.
Пушилин отправил в отставку правительство и премьера ДНР
Правительство и премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) отправлены в отставку по указу главы республики Дениса Пушилина.
«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики. Объявить об отставке правительства Донецкой народной республики. Поручить правительству Донецкой народной республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой народной республики», – цитирует указ Пушилина РИА «Новости».
Указ вступит в силу с момента подписания.
До этого Пушилин сообщал, что предложил Ананченко стать руководителем развития госсектора, а также выразил ему благодарность за плодотворную деятельность.
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Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
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Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
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Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил журналистам, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».
«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», – сказал Стремоусов.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и Ми-8 в Николаевской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области, сообщает Минобороны России.
Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой народной республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщается в Telegram-каналe ведомства.
По информации Минобороны, ракетными войсками и артиллерией поражено 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
В результате ударов уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхней Роганке Харьковской области.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой народной республики, Звановка Луганской народной республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В ДНР заявили о военном плане по скорому прекращению обстрелов ВСУ Донецка
Реализация специально разработанного военного плана позволит уже в ближайшее время прекратить обстрелы Донецка украинскими войсками, сообщила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой народной республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», – цитирует ее РИА «Новости».
Никонорова подчеркнула, что перспективы полного освобождения республики уже близки.
Сейчас под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В России предрекли Украине снарядный голод
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«Спасти Украину смогут только масштабные поставки орудий и боеприпасов к ним натовского образца. Но, учитывая сокращение выделяемых Западом денег на поддержку ВСУ, на это надеяться не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов.
«Тот факт, что боеприпасы, которые подходят к советским и российским артиллеристским системам, у Украины заканчиваются, говорит о том, что скоро ВСУ останутся совсем без боеприпасов. Украинской армии грозит снарядный голод», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Какое-то количество натовских боеприпасов Украине пока еще будут поставлять, но проблема в том, что орудий, к которым они подходят, у Украины не так много, а быстро нарастить эти поставки невозможно», – отметил эксперт.
«На Украине все еще доминирует советская система вооружений, и значительную часть боеприпасов к ним Украина потеряла. Они были уничтожены или захвачены нашими войсками», – добавил он.
«В этой связи можно констатировать, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а значит, начиная с какого-то момента ВСУ лишатся оружия, которое было произведено в Советском Союзе», – отметил собеседник.
«Конечно, теоретически спасти Украину могут поставки натовского оружия, но только если оно будет поставляться в огромном количестве. Текущий объем поставок не изменит ситуацию на фронтах», – рассказал Сивков.
«Вместе с тем надежд на большие поставки тоже не остается, поскольку страны Запада сокращают объем средств, выделяемых на помощь Украине», – полагает он. «Мы, в свою очередь, должны сейчас добить ВСУ и дальше решать задачу по освобождению всей территории Украины, вплоть до западных границ с Польшей», – резюмировал эксперт.
Накануне стало известно о том, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist. Поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
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Северодонецкий аэропорт зачищен от украинских формирований, боевики скрываются в лесополосах, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», – написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что по сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований. Обстрелы, которые велись оттуда, прекратились. Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попаснянском направлении. По словам министра, освобождено 97% территории Луганской народной республики.
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