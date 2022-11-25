Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО

Песков сообщил о намерении Путин обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы

На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости».

Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС.

Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих.

Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток».