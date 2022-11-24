Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Путин поручил создать независимую от вмешательства систему международных платежей

Путин предложил создать независимую от вмешательства систему международных платежей

На базе технологий цифровых валют и блокчейна можно создать независимую систему международных платежей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Путин раскритиковал существующую сейчас систему международных платежей, он указал на то, что она подконтрольна узкой группе стран, а также привел пример восточной системы хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков. По его словам, она до сих пор работает, передает ТАСС.

«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», – рассказал Путин.

По его словам, что-то подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится».

Путин добавил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из линий атак на Россию.

«Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.