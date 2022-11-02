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В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
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Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Воздушная тревога объявлена в Одессе
В Одесском регионе и областном центре на Украине объявлена воздушная тревога, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей немедленно проследовать в укрытия.
Накануне сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
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Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала
Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.
Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.
Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.
Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского
Переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в ВСУ, СБУ и офисе Зеленского
Хакер «Джокер», который взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, заявил, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
«Джокер» сообщил о взломе DELTA в Telegram. «Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь», – приводит его слова РИА «Новости».
Хакер заявил, что «это не так работает», а люди, которые обвиняют его в глупости – «сами глупцы». «То, как работают мои хакеры, никто больше не работает», – сказал он. По словам «Джокера», у него есть шпионы «везде»: в вооруженных силах Украины, СБУ, офисе украинского президента. «А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что переехавший в ДНР с Украины хакер «Джокер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, в которую вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США».
По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
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Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» уничтожили выявленные разведчиками закрытые позиции артиллерии ВСУ
В ходе спецоперации на Украине российские расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили закрытые позиции артиллерии вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, огневые позиции украинской ствольной артиллерии были выявлены разведывательными подразделениями. Разведка передала координаты для уничтожения, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж, выполнила нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожила позиции ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 20 км.
Напомним, накануне российское военное ведомство показало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники и поразил их ракетами.
Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.
На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
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Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.
«Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».
Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».
По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.
Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.
Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.
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Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.
«Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.
При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.