Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР

Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных

Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.

Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.

«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.

Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.

Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.

Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.