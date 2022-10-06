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Мирошник назвал важнейший шаг интеграции новых территорий в Россию
Представитель ЛНР в Москве Мирошник назвал полное освобождение вошедших в Россию территорий важнейшим шагом интеграции
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Первым и важнейшим шагом многоуровневой интеграции станет освобождение вошедших в состав России территорий, заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
По словам Мирошника, «стартовал переходный период» и теперь первым и важнейшим шагом будет полное освобождение вошедших в Россию территорий и обеспечение их безопасности, передает РИА «Новости».
«Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», – подчеркнул представитель Луганской народной республики.
Мирошник также уточнил, что ответственность за интеграцию новых территорий возлагается на местные власти.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Он также заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом
Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Как отмечает украинское издание Страна.ua, беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы», также опубликованы фото пожаров после атаки.
Кулеба в своем Telegram-канале заметил, что всего зафиксировано шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям).
При этом не уточняется, по каким объектам нанесен удар. Согласно предварительной информации, цель ударов – казармы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где велось формирование новых подразделений.
Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев приобрел почти тысячу беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске из-за невозможности удерживать позиции
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Подразделения ВС Украины отступают в городской черте Артемовска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Пушилина, в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Он добавил, что взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов, передает ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Названы условия отправки срочников на новые территории России
Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО
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Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.
«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.
«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.
Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.
«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.
Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Экс-аналитик Пентагона объяснила, что дают России новые регионы
Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что включение новых регионов в состав России способствует их обороне
Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
По ее словам, у России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция, передает РИА «Новости». Это главное изменение, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах, пояснила Квятковски.
Согласно оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.
«То, чему мы (США.) сопротивляемся – это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России», – сказала эксперт, отметив, что это «очевидная цель» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.
Кроме того, по ее словам, Запад поддерживает ту власть на Украине, которая «изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев».
Квятковски полагает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью украинских властей при поддержке США и НАТО, а платить за это придется американским налогоплательщикам.
При этом она указывает, что отсутствие доступной информации о реальной ситуации на поле боя и невозможность вести свободную дискуссию о ситуации на Украине не дает возможность сформировать полноценное представление о текущем положении вещей ни на Западе, ни в украинском обществе. В то же время, приоритетная цель заинтересованных в продолжении военных действий сторон заключается в оправдании НАТО и сохранении экономической и военной зависимости от Европы и от США.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
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Захарова отреагировала на требование к России выплатить репарации Украине
Представитель МИД Марина Захарова назвала аморальным требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине
Требование Берлина и Варшавы к России выплатить репарации Украине непристойно и аморально, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, просто «неприлично и непристойно» и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что «не Польше и не Германии это делать».
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Путин назначил глав новых территорий
Президент Владимир Путин назначил глав четырех новых территорий
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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой народной республики, которая с 30 сентября вошла в состав России. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.
После государственного переворота на Украине Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики. В 2018 году Пушилин одержал победу на выборах главы республики, передает ТАСС. Участвовал в подписании договора о вхождении ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.
Также Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской народной республики (ЛНР).
В 2014 году с началом протестов на юго-востоке Украины, вызванных событиями «евромайдана» и сменой власти в стране, Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. В 2018 году одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ЛНР в соответствии с российским законодательством.
Президент России назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области.
В прошедшую пятницу был подписан договор о принятии территории в состав России. Согласно положениям договора, врио губернатора будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора Запорожской области. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством России.
Кроме того, Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.
Ранее в среду Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Казахстан объявил о смене украинского посла в стране
МИД Казахстана заявил, что посол Украины Врублевский покинет страну после назначения нового дипломата
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, въезд в Казахстан послу никто не запрещал и не будет запрещать. Врублевский просто покинет страну, когда будет назначен новый посол, передает ТАСС.
В данный момент рассматривается кандидатура нового украинского посла Украины в Астане. При этом уточняется, что с украинской стороной по этому вопросу у МИД есть полное взаимопонимание.
Смадияров добавил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла России в Казахстане для разговора.
Накануне Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, на сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Ударом «Искандера» по аэродрому в Николаевской области уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2»
Официальный представитель Минобороны Конашенков рассказал об уничтоженном ударом «Искандера» ангаре с «Байрактаром»
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Ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» уничтожен ударом ракеты «Искандер» на аэродроме в Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
В районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны добавили также, что артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек.
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Российская армия начала перегруппировку в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о перегруппировке российской армии
Российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, сообщил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, российская армия проводит маневры. Стремоусов отметил, что перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар, передает РИА «Новости».
Ранее в среду Стремоусов заявил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
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Названы главные сторонники и противники поставок оружия Украине в Европе
Опрос Eupinions: Сторонников поставок вооружений Украине больше всего в Польше и меньше всего в Италии
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Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину, в Германии такой позиции придерживается 61% населения, следует из данных опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) совместно с бельгийским фондом King Baudouin.
Согласно исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поляки же, напротив, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.
При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия в Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого из них.
Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине встречается среди групп населения в возрасте 16-25 и 56-70 лет.
Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь несколько уменьшилась. Наиболее явно это заметно во Франции, где спад поддержки оставил 8%.
Согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независим от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.
Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии, зависимость которой от российского газа остается высокой, доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС: 69%.
Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах спасающихся от войны украинцев, то она остается высокой по всему Евросоюзу. 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте, непосредственно после начала российского вторжения в Украину, этот показатель был еще на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8, в Нидерландах – 7, а в Польше – 6 процентных пунктов.
Две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. Однако уровень одобрения этой идеи в разных странах ЕС не одинаков. Так, в Польше за европейску перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а, например, в Германии и Франции – по 60%.
По мнению 71% респондентов, ЕС уже сегодня играет важную роль при решении международных вопросов. Между тем 77% опрошенных заявили, что хотели бы видеть среди своих союзников США.
Данные для проводимого Фондом Бертельсмана каждые три месяца опроса Eupinios были собраны в июне 2022 года. В репрезентативном исследовании приняли участие 12000 человек, проживающих на территории всего Евросоюза.
Ранее немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера.
Напомним, концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Еще два депутата Госдумы решили отправиться добровольцами в зону спецоперации
Депутаты Госдумы Хубезов и Сокол заявили о готовности вступить в ряды добровольцев спецоперации
В качестве добровольца председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов пришел в московский военный комиссариат, где написал заявление на зачисление в ряды ВС России.
«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина – это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».
С первых дней СВО он в рамках гуманитарной миссии «Единой России» координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и в освобожденных территориях.
Также написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Ранее ему было присвоено звание майора разведки, сейчас он майор запаса.
«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну. Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», – подчеркнул Сокол.
Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.
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