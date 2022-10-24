Минобороны показало боевую работу российского спецназа на Украине

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24 октября, понедельник | Последнее обновление — 07:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина крушения Су-34 в Ейске
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Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Минобороны показало боевую работу российского спецназа на Украине
Минобороны поздравило участвующих в СВО на Украине российских бойцов спецназа с профессиональным праздником
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Российское Минобороны поздравило бойцов спецназа, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине, с Днем подразделений специального назначения.
Ведомство отметило в Telegram, что праздник бойцы спецназа встречают на передовой. Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы разведчиков Западного военного округа. Подчеркивается, что российские войска каждый день наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике украинских сил, используя данные разведки и спецназа. Как указывается в сообщении, спецназ в самых сложных и нестандартных ситуациях показывает высочайший профессионализм, силу духа и личное мужество.
Напомним, в сентябре ведомство уже демонстрировало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
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В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
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Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
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В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
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Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
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Две усиленных линии обороны закончили строить в Курской области
Губернатор Старовойт: Закончены работы по строительству двух усиленных линий обороны Курской области
Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области, третья в процессе строительства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, совместные с Минобороны и пограничниками работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области завершены, третью линию сдадут в начале ноября. По словам губернатора, в Курской области готовы отразить любые нападения на их территорию.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования, а также при въезде ужесточат пропускной режим.
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
В США резко отреагировали на просьбу Киева о ракетах HIMARS
The New Yorker: США отказали Украине в поставке ракет HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как сообщает The New Yorker, в оборонном ведомстве Украину предупредили, что систем «нет в неограниченном количестве на планете Земля», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь млн долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Напомним, если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
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Российские войска отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в Херсонской области
ВС России отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.
Отмечается, что все атаки российскими войсками отражены, а противник отброшен на исходные позиции.
По данным ведомства, уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
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Российские силы уничтожили около 70 военных ВСУ при попытке прорыва на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаки украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили около 70 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества.
В Минобороны добавили, что ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение.
Отмечается, что уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.
Ранее в Минобороны сообщили, что при попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных.
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Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич»
В СБУ подтвердили данные о задержании главы «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ
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Директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине, их подозревают в работе на Россию, заявили в Службе безопасности Украины.
Фамилии в СБУ не называют. Директором «Мотор Сич» является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну.
В ведомстве также полагают, что чиновники «действовали в сговоре» с представителями российского Ростеха. В СБУ им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.
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Киев открестился от планов приобрести «грязную бомбу»
Кулеба заявил, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу».
По его словам, «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», сообщает РИА «Новости».
Напомним, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Российским ударом поражен пункт управления ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления украинских войск в Запорожской области
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Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.
В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, также в районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах ДНР и ЛНР.
Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики, уточнили там.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны уточнили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Отмечается, что в течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.
В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.
Ранее сообщалось, что при попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных.
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При отражении атак ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военных
Минобороны: ВС России отразили атаки украинских военных на Купянском направлении
При попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.
В Минобороны сообщили, что все атаки отражены. Отмечается, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.
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