Местные власти заявили о стабильной ситуации на херсонском направлении

Стремоусов сообщил об отражении российскими войсками украинских атак в Херсонской области

Украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как сообщил Стремоусов в видеообращении в Telegram, «на херсонском направлении все стабильно», российские войска «отражают атаки укронацистов». Он заверил, что нет причин паниковать. Стремоусов выразил уверенность, что в ближайшее время «от укронацистов» освободят Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По словам Стремоусова, у «русских людей» есть священный долг – «освободить русскую землю от неофашизма», передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что против российских войск на херсонском направлении «открыто воюет практически весь «цивилизованный» мир – это нынешний Четвертый рейх». «Итог всего этого противостояния - это историческая закономерность и наша Победа. Так устроен мир исторической справедливости», – приводит его слова ТАСС.